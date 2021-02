Comment faire du charbon avec des fours à charbon de bois à Valheim

Si vous voulez alimenter les fonderies pour faire fondre vos minerais de cuivre et de fer, vous devrez fabriquer du charbon à l’aide d’un four à charbon. Cela dit, voici tout ce dont vous aurez besoin et comment le faire.

Comment obtenir du charbon à Valheim

Pour fabriquer du charbon à l’aide d’un four à charbon, vous devrez d’abord fabriquer et placer un four à charbon avec 20 pierres et cinq noyaux de surlting avec un marteau en bois. Pour construire un four à charbon de bois à l’aide d’un marteau, cliquez avec le bouton droit sur le marteau, puis trouvez l’onglet de fabrication; une fois construit, placez-le à l’extérieur sur le sol, puis récupérez n’importe quel type de bois et placez-le à l’intérieur en appuyant sur e.

En remarque, assurez-vous d’avoir un établi construit, et vous placez le four à charbon de bois dans le cercle de construction, sinon il ne se placera pas. Ensuite, à raison de 1 charbon toutes les 15 secondes, vous fabriquerez du charbon en utilisant un four à charbon de cette façon.

Après avoir obtenu du charbon, vous pouvez l’utiliser pour fabriquer une forge et alimenter vos fonderies afin de pouvoir fabriquer les éléments suivants ci-dessous.

Vous pouvez également trouver du charbon de temps en temps dans les coffres et dans le biome des marais et à l’intérieur des landes; Parallèlement à cela, vous pouvez également faire du charbon dès le début en brûlant les viandes crues et les queues de cou dans la station de cuisson. Les ennemis qui surviennent dans le marais peuvent aussi parfois laisser tomber du charbon, mais ce sont des ennemis dangereux, vous ne devez donc en aucun cas les utiliser comme une source fiable de charbon.

