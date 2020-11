Comment faire des stupéfiants dans Ark: Survival Evolved

Les stupéfiants sont la principale ressource dont vous avez besoin pour obtenir de nouveaux dinosaures et créatures Ark Survival Evolved. Cela dit, dans ce guide, nous expliquerons comment fabriquer des stupéfiants et comment les utiliser.

Comment faire des stupéfiants

En bref, pour fabriquer des stupéfiants, vous devrez fabriquer un mortier et un pilon. Pour fabriquer un mortier et un pilon, vous devrez déverrouiller l’engramme correspondant au niveau 6 et disposer de 65 pierres et 15 peaux. Une fois que vous avez fabriqué le mortier et le pilon, placez-les sur le sol; après cela, vous devrez rassembler les ressources suivantes répertoriées ci-dessous.

Cinq narcoberries ou cinq champignons ascerbiques – Pour obtenir des Narcoberries, vous devrez frapper “E” sur l’herbe ou les buissons dans Arche ; vous pouvez également essayer d’apprivoiser un trike pour vous aider à les rassembler en début de partie. Pour les champignons ascerbiques, vous devez les collecter dans les champs de champignons de la carte Aberration.

Une viande gâtée: La viande avariée est ce que vous obtenez lorsque vous laissez expirer la viande cuite ou crue. Pour obtenir de grandes quantités de choses, divisez-les dans un coffre et attendez, ou obtenez un mod qui vous permet de l’obtenir instantanément.

Les ressources énumérées ci-dessus sont ce dont vous avez besoin pour fabriquer des stupéfiants; vous devrez également déverrouiller l’engramme pour celui-ci au niveau 5. Une fois que vous avez tout déverrouillé, placez le pilon mortel, mettez les ressources à l’intérieur et cliquez sur craft.

Après cela, vous obtiendrez des stupéfiants, que vous pourrez utiliser pour apprivoiser diverses créatures de l’Arche en plaçant l’objet à l’intérieur d’une créature assommée. Vous pouvez également transformer des narcotiques en flèches tranq avec une flèche et un narcotique pour vous aider à assommer les dinosaures.