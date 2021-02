Comment faire des saucisses à Valheim

Si vous voulez avoir une chance contre les nombreux dangers qui vous attendent Valheim, vous aurez besoin d’un repas convenable et copieux comme des saucisses; voici comment les fabriquer et ce dont vous aurez besoin.

Comment fabriquer des saucisses à Valheim

Pour faire des saucisses, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’un chaudron construit au-dessus d’un feu de camp.

Entrailles

Viande crue

Chardon

Dans l’ensemble, c’est assez simple à faire, car vous pouvez obtenir tous ces matériaux, à part peut-être les entrailles, très faciles dans le jeu. Pour commencer, si vous voulez du chardon, vous devrez vous promener dans le biome de la forêt noire et chercher des fleurs éclatantes; pour obtenir de la viande crue, tout ce que vous avez à faire est de tuer et de récolter des animaux tels que des sangliers.

Mais pour obtenir des entrailles, vous devrez vous diriger vers le biome des marais et tuer les dragurs. Ce n’est pas une tâche facile si vous êtes de bas niveau; cependant, vous pouvez faire un petit travail de dragurs avec des armes comme des épées de fer et l’arc de chasseur.

En rapport: Comment cultiver le chardon à Valheim

Cela dit, une fois que vous aurez tué les dragurs, ils tomberont autour d’une entraille à la mort, et vous aurez alors besoin de la quantité suivante des trois ressources pour faire des saucisses dans Valheim.

Deux entrailles:

Une viande crue

Quatre chardons

Une fois que vous faites des saucisses avec les ressources énumérées ci-dessus, elles vous fourniront le buff suivant.

60 Santé

40 Endurance

3 hp / tick

Le buff dure 1600 secondes

Ce buff fait des saucisses l’un des meilleurs aliments du jeu jusqu’à présent, et c’est encore mieux si vous le combinez avec des trucs comme des ragoûts de carottes ou même de la confiture de reine.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir la Swamp Key et comment et où planter des graines Valheim.