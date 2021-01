Comment faire des quêtes dans l’Atelier Ryza 2

La quête est une grande partie de Atelier Ryza 2; après tout, c’est un JRPG, alors voici comment faire des quêtes et où les trouver dans le jeu.

Où trouver des quêtes dans Atelier Ryza 2

Pour faire des quêtes, vous devrez d’abord les trouver ou les accepter; ce n’est pas non plus difficile car il y a un emplacement juste à cet effet. Il s’appelle le café et se trouve dans le quartier de l’académie de Weisheit, comme le montre le cercle rouge dans l’image ci-dessous.

Là, vous pourrez accepter toutes sortes de quêtes secondaires, gagner un peu d’argent supplémentaire, gagner de l’XP, et qui sait, peut-être trouver des ingrédients rares à utiliser en alchimie.

Vous pouvez trouver et accepter des quêtes à l’intérieur du café via le tableau de quête ci-dessous. Pour l’utiliser, il vous suffit de marcher et d’appuyer sur e, ou de cliquer dessus. À partir de là, vous pourrez parcourir les quêtes, voir leur objectif, leur date de fin et leurs récompenses.

En passant, assurez-vous de vérifier la récompense, et certains vous demanderont de payer des frais avant de pouvoir les accepter, alors gardez cela à l’esprit avant d’accepter de nouvelles quêtes. En plus de ces quêtes de plateau de quête, vous pouvez également trouver des personnes dans la ville offrant directement des emplois ou des quêtes.

Les PNJ peuvent également vous trouver et vous proposer des quêtes, si vous gagnez un représentant suffisamment élevé en accomplissant des tâches; vous débloquerez également des quêtes plus difficiles à mesure que vous gagnerez des représentants en effectuant des quêtes. Les membres du groupe vous proposeront également parfois des quêtes spéciales, et vous devrez parfois accomplir des quêtes pendant le scénario.

Cependant, avant de pouvoir accéder au plateau de quête, vous devrez jouer à travers le jeu jusqu’à ce que vous ayez terminé la série de quêtes de l’histoire d’Abelheim Mannor qui vous permettra de fabriquer des bombes de démolition. Après ce point, vous pourrez accepter et entreprendre toutes les quêtes de votre choix Atelier Ryza 2 depuis le plateau de quête.

