Voici les étapes à suivre pour prendre des captures d’écran sur Netflix, que ce soit sur des mobiles ou des ordinateurs.

Netflix est l’un des meilleures plateformes de streaming qui existent jusqu’à présent. Et même s’il a connu des hauts et des bas, il a su rester l’un des favoris.

L’un des aspects les plus pertinents de ce service est son large compatibilité avec différents appareils intelligents (smartphones et tablettes, téléviseurs intelligents, consoles, PC, ordinateurs portables et plus).

Cependant, malgré sa popularité, Netflix ne permet pas prendre des captures d’écran pendant une certaine lecture. Si vous voulez savoir comment le faire depuis votre mobile et votre ordinateur, continuez à lire.

Netflix ne vous laissera pas prendre de captures d’écran pour cette raison

Vous aurez sûrement voulu à un moment donné faire des captures d’écran sur netflixSoit pour partager un clip vidéocréer des mèmes ou simplement répondre à des questions sur un personnage.

Cependant, politiques netflix sont très clairs, puisque ce type d’action est interdit au sein de la plateforme par droit d’auteur. Heureusement, il existe une solution, et grâce aux applications mobiles, il est possible de réaliser captures d’écran depuis un mobile ou un ordinateur.

Comment faire des captures d’écran sur Netflix depuis votre ordinateur

Prendre des captures d’écran sur Netflix depuis un ordinateur est généralement quelque chose de curieux, car cela n’est possible qu’à partir du version Web de la plateforme de streaming, quel que soit le navigateur.

Si pour une raison quelconque lorsque vous appuyez sur le bouton pour prendre une capture d’écran depuis votre ordinateur, un écran complètement noir s’affiche, vous pouvez utiliser certaines des applications tierces suivantes.

Coup de feu

Coup de feu c’est une extension google chrome, dont la fonction est basée sur la prise de captures d’écran. Mieux encore, vous pouvez choisir la zone de capture selon vos besoins. Cela fonctionne pour de petites sections ou des pleins écrans.

Coup de feu

coup de lumière

coup de lumière est disponible pour windows et macEt pour en faire usage vous n’aurez qu’à utiliser la clé « Imprimer » et sélectionnez la zone que vous souhaitez capturer. Cet outil dispose d’un série de fonctions pour éditer, partager et plus encore.

coup de lumière

screenpresso

screenpresso C’est l’une des meilleures options pour faire des captures d’écran sur netflix de l’ordinateur. Il est disponible pour windows et mac totalement gratuit, et vous permet prendre des captures d’écran et une vidéo. De plus, son outil d’édition est extrêmement complet et efficace.

screenpresso

Comment faire des captures d’écran sur Netflix depuis un mobile

Pour faire des captures d’écran sur netflix L’utilisation de votre appareil mobile est quelque peu compliquée, car cela dépendra de divers facteurs tels que le lieu de localisation, le type de mobile et la version de l’application.

Cela se produit parce que le serveurs netflix évitez à tout prix le piratage, par conséquent, effectuez captures d’écran ou enregistrement d’écran donne une image complètement noire.

Dans ce cas, les mobiles Xiaomi intègrent une couche de personnalisation qui permet captures sur netflix sans inconvénient, bien que vous puissiez également essayer l’une de ces applications tierces.

Certaines de ces applications ou des applications similaires fonctionnent généralement parfaitement, que ce soit pour enregistrer l’écran netflix en pleine lecture ou pour prendre des captures d’écran.

