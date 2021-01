Comment faire des barils dans Minecraft

Dans Minecraft, vous manquerez inévitablement d’espace de stockage pour tous les objets que vous rassemblerez pendant votre partie, heureusement, vous pouvez résoudre ce problème en construisant quelques barils.

Comment fabriquer des barils dans Java Minecraft

Faire un tonneau Minecraft, vous aurez besoin de planches de bois et de deux dalles de bois placées dans une table d’artisanat. Vous devrez remplir les fentes les plus à gauche et à droite en descendant avec les six planches de bois. Après les planches de bois, vous devrez placer les deux dalles de bois en haut au milieu et dans l’espace inférieur. Si vous avez besoin d’un exemple de la façon d’organiser le motif, consultez notre image ci-dessous.

Avant de pouvoir fabriquer des tonneaux Minecraft, vous devrez rassembler les matériaux nécessaires pour les fabriquer. Commençons par les planches de bois, car elles sont probablement le bloc le plus simple à fabriquer. Pour fabriquer des planches de bois, tout ce que vous avez à faire est de trouver un arbre et de le couper avec une hache. Ensuite, vous obtiendrez des bûches de bois, vous les rapporterez à une table d’artisanat et placerez les bûches de bois dans n’importe quelle fente de la table, et vous fabriquerez des planches de bois.

Une fois que vous avez obtenu des planches de bois, placez-en trois d’affilée, comme nous l’avons fait dans l’image ci-dessus, cela créera à son tour les dalles de bois dont vous avez besoin pour le tonneau. Après cela, vous pouvez ensuite créer le baril en utilisant le modèle que nous avons montré plus tôt dans ce guide, alors revenez en arrière maintenant si vous êtes prêt à fabriquer des barils en Minecraft.

Comment fabriquer des tonneaux dans Bedrock Minecraft

Faire des tonneaux dans l’édition bedrock est à peu près la même chose que la version Java, sauf que vous remplacez les planches de bois par des bâtons. Si vous ne le saviez pas déjà, vous pouvez fabriquer des bâtons à partir de planches de bois en utilisant le motif ci-dessous.

Une fois que vous avez fabriqué les bâtons, placez-les au même endroit que les planches de bois, comme indiqué dans l’image au début de ce guide.

Pour en savoir plus Minecraft, PGG vous a couvert avec des guides comme comment trouver un village et comment changer d’emploi de villageois.