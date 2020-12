Comment faire de votre Instagram Best 9 et voir vos meilleures photos de 2020

Obtenez votre « Best Nine » sur Instagram: pour voir ce que vos meilleures photos ont été cette année et les partager avec le monde entier.

L’année touche à sa fin, et encore une fois il est temps de regarde en arrière. Il y a quelques semaines à peine, nous vous avons expliqué comment voir nos chansons Spotify les plus écoutées de toute l’année 2020, et il est maintenant temps d’en parler Instagram, qui, comme chaque année à ce stade, a été inondée de publications avec les neuf meilleures photos de chaque utilisateur.

Mais, Comment faites-vous ce top avec les 9 meilleures photos? Connu comme « Neuf meilleurs » ou « Neuf premiers » permet de générer une publication qui rassemble les neuf images ou vidéos qui «aiment» le plus ils ont réussi à s’accumuler tout au long de cette dernière année, pour ensuite le partager avec le monde. Dans cet article, nous expliquons comment pouvez-vous obtenir le vôtre.

Ainsi, vous pouvez obtenir votre propre Instagram Best Nine

Bien qu’il existe des applications sur Google Play qui vous permettent d’effectuer ce même processus, la vérité est que Il n’est pas nécessaire d’installer une autre application sur le mobile pour ce faire. A défaut, nous pouvons utiliser des sites Internet comme Bestnine, qui offrent la même fonction complètement gratuit.

Pour cela, il vous suffit accéder à la page depuis votre mobile ou depuis l’ordinateur, et entrez votre nom d’utilisateur Instagram dans le tiroir de texte. Enfin, appuyez simplement sur le bouton « OBTENIR » pour obtenir l’image avec les neuf photos de notre profil avec plus Aime. et la page elle-même nous offrira la possibilité de partager l’image générée sur Instagram Stories, en tant que publication ou via d’autres plateformes telles que Twitter, ou enregistrez-le simplement dans le stockage de l’appareil.

Et c’est tout. Il est pratique de commenter que le processus peut prendre plusieurs minutes à partir du moment où notre nom d’utilisateur est entré jusqu’à ce que la page génère l’image finale. Par conséquent, il peut être judicieux de se tourner vers d’autres outils alternatifs tels que Top Nine ou Bestnine.co. Tous peuvent être utilisés gratuitement, et ce n’est même pas nécessaire donner l’adresse e-mail, afin que nous ne recevions pas de messages publicitaires après avoir utilisé le service.

