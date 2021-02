Comment faire de l’hydromel avec des chaudrons à Valheim

Lorsque vous atteignez un certain point Valheim, les framboises et la viande cuite occasionnelle ne vont plus être coupées pour guérir l’endurance ou la santé. Lorsque vous atteignez ce stade, vous devrez vous tourner vers des moyens de guérison plus sophistiqués comme l’hydromel. Mais vous devrez obtenez les ressources nécessaires pour déverrouiller en premier, car l’hydromel est verrouillé jusqu’à ce que vous ayez un chaudron opérationnel.

Comment préparer de l’hydromel à l’aide de chaudrons à Valheim

Pour faire de l’hydromel à l’aide d’un chaudron Valheim, vous devrez d’abord fabriquer un feu de camp via l’onglet divers dans le menu de construction avec cinq pierres et deux bois. Après cela, vous pouvez ensuite placer un chaudron sur le feu de camp à l’aide d’un marteau, et pour fabriquer le chaudron, vous devrez d’abord le déverrouiller en obtenant de l’étain et en le transformant en barres d’étain.

Vous aurez également besoin d’un total de dix barres d’étain pour fabriquer le chaudron, et une fois qu’il sera fabriqué, vous pourrez y fabriquer une base d’hydromel, à condition que vous disposiez des ressources nécessaires. Une fois que vous avez rassemblé les ressources nécessaires pour une base d’hydromel, vous pouvez ensuite le faire à l’intérieur du chaudron; Cependant, vous devrez fabriquer un fermenteur pour le transformer en une substance potable réelle.

Une fois le fermenteur fabriqué, vous pouvez ensuite y mettre toutes vos bases d’hydromel pour le transformer en hydromel; il faudra une heure de temps réel pour terminer ce processus, soit environ deux jours de temps en jeu. Après cela, c’est tout sur la façon de faire de l’hydromel à l’aide d’un chaudron, alors voici tout l’hydromel que vous pouvez faire dans le jeu et les ressources dont ils ont besoin ci-dessous.

Hydromel résistant au poison

L’hydromel de résistance au poison vous aidera à vous protéger des nombreuses attaques de poison que certains monstres comme les gouttes de suintement et les shamans nains gris subissent pendant dix minutes au total. Voici toutes les ressources dont vous aurez besoin pour y parvenir.

Dix miel: Pour faire du miel, vous devrez faire une ruche avec une reine des abeilles.

Cinq chardons: Vous pouvez obtenir du chardon de la forêt noire.

Queue du cou: Pour obtenir des queues de cou, vous devrez tuer les cous qui errent près des sources d’eau dans les prairies.

Dix charbon: Pour obtenir du charbon, vous devrez soit brûler du bois dans un four à charbon, soit brûler de la viande.

Hydromel d’endurance moyenne

Les hydromels à endurance mineure et moyenne sont bons pour reconstituer l’endurance épuisée pendant plusieurs minutes; voici ce dont vous avez besoin pour le faire à l’intérieur d’un chaudron.

Dix miel: Pour faire du miel, vous devrez faire une ruche avec une reine des abeilles.

Dix mûres mûres: Vous pouvez trouver des mûres dans le biome des plaines.

Dix champignons jaunes: Vous pouvez les obtenir très facilement dans les chambres funéraires qui apparaissent à la fois dans les biomes de la forêt noire et des prés.

Hydromel d’endurance mineur

Dix miel: Pour l’homme chérie, vous devrez faire une ruche avec une reine des abeilles.

Dix framboises: Vous pouvez récolter ces baies dans le biome des prés à partir de buissons.

Dix champignons jaunes: Vous pouvez les obtenir très facilement dans les chambres funéraires qui apparaissent à la fois dans les biomes de la forêt noire et des prés.

Hydromel à santé moyenne

L’hydromel de santé moyen et mineur guérira vos PV pour des quantités mineures et légèrement énormes lorsqu’il est consommé; Cela dit, voici ce dont vous avez besoin pour les fabriquer.

Dix miels: Pour faire du miel, vous devrez faire une ruche avec une reine des abeilles.

Dix poches de sang: Pour obtenir des sacs de sang, vous devrez vous rendre dans le marais et tuer les lessives; nous vous suggérons de les tuer avec un arc si vous n’avez pas d’armure décente.

Dix framboises: Vous pouvez récolter ces baies dans le biome des prés à partir de buissons.

Un pissenlit: Vous pouvez les rassembler dans les prés très facilement; si vous avez du mal à les trouver, réduisez l’échelle de la végétation à un niveau bas dans les graphiques.

Hydromel de santé mineur

Dix miels: Pour l’homme chérie, vous devrez faire une ruche avec une reine des abeilles.

Cinq myrtilles: Vous pouvez récolter ces baies dans le biome de la forêt noire à partir de buissons.

Dix framboises: Vous pouvez collecter ces baies dans le biome des prés à partir de buissons.

Un pissenlit: Vous pouvez les rassembler dans les prés très facilement; si vous avez du mal à les trouver, réduisez l’échelle de la végétation à un niveau bas dans les graphiques.

Hydromel résistant au gel

L’hydromel résistant au gel est un véritable hydromel pratique si vous avez l’intention d’explorer le biome de la montagne, car il vous protégera du froid glacial; voici ce dont vous avez besoin pour y parvenir.

Dix miels: Pour faire du miel, vous devrez faire une ruche avec une reine des abeilles.

Cinq chardons: Vous pouvez obtenir du chardon de la forêt noire.

Deux poches de sang: Pour obtenir des sacs de sang, vous devrez vous rendre dans le marais et tuer les lessives; nous vous suggérons de les tuer avec un arc si vous n’avez pas d’armure décente.

Deux yeux Greydwarf : vous pouvez les obtenir en tuant les naines grises qui apparaissent partout dans les biomes de la forêt noire et des prés.

Hydromel savoureux

L’hydromel savoureux est l’hydromel de régénération d’endurance ultime du jeu; cependant, son utilisation coûte -30% en régénération de santé, mais vous gagnerez 300% en régénération d’endurance. Cela dit, voici tous les matériaux dont il a besoin ci-dessous.

10 miels: Pour faire du miel, vous devrez faire une ruche avec une reine des abeilles.

Cinq myrtilles: Vous pouvez récolter ces baies dans le biome de la forêt noire à partir de buissons.

Dix framboises: Vous pouvez collecter ces baies dans le biome des prés à partir de buissons.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment créer un établi et comment obtenir la Swamp Key Valheim.