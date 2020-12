Comment faire de la chaîne dans Minecraft

La chaîne est une ressource très recherchée dans le classique de tous les temps Minecraft, car vous en avez besoin pour fabriquer quelques objets essentiels dans le jeu. Cela dit, continuez à lire ci-dessous pour savoir comment créer une chaîne Minecraft.

Comment obtenir de la chaîne dans Minecraft

Pour faire une histoire courte, vous ne pouvez pas faire de chaîne Minecraft car ce n’est pas un objet artisanal dans le jeu. Vous pouvez cependant obtenir des ficelles en le récoltant sur des toiles d’araignées et lorsque le butin tombe sur les foules d’araignées. Parallèlement à cela, la chaîne a également tendance à apparaître comme butin aux endroits suivants à l’intérieur des coffres,

Temples du désert

Donjons

Avant-postes de pillards

Demeures des bois

Restes de bastion

Vous pouvez également obtenir de la ficelle comme objet indésirable lors de la pêche et l’acheter parfois auprès de marchands pour des lingots d’or. Une fois que vous avez obtenu une chaîne, vous pouvez l’utiliser pour créer les éléments suivants ci-dessous.

Canne à pêche

La ficelle est une ressource clé dans la fabrication de cannes à pêche. Pour fabriquer une canne à pêche avec de la ficelle, utilisez le modèle suivant ci-dessus; en remarque, vous aurez également besoin de trois bâtons.

Laine blanche

Vous pouvez également transformer la ficelle en laine en suivant le motif comme indiqué ci-dessus.

Arc

Comme pour les autres articles, placez la ficelle dans le modèle suivant illustré ci-dessus et trois bâtons pour faire un arc.

Paquet

L’élément suivant est un lot, et vous pouvez le fabriquer avec deux cordes, cinq peaux de lapin dans le motif, comme indiqué ci-dessus.

Arbalète

Une arbalète est une arme nouvelle et décente à avoir dans Minecraft; Vous pouvez le fabriquer avec un fer, deux cordes, trois bâtons et un crochet Tripwire.

Conduire

Les plombs sont pratiques pour déplacer les animaux dans votre base; vous pouvez le faire avec quatre cordes et une boule de slime dans le motif, comme indiqué ci-dessus.

Métier à tisser

Pour faire un métier à tisser, vous aurez juste besoin de deux cordes et de deux planches de bois placées dans le motif de l’image ci-dessus.

Échafaudage

Vous pouvez également utiliser une chaîne à côté de six bâtons de bambou pour créer un échafaudage dans le motif, comme indiqué ci-dessus.

Cela termine ce guide après cette liste; si vous avez besoin de plus d’aide, consultez notre Minecraft page d’actualités et de guides plus utiles.