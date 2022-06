Comment faire de bonnes photos avec un mobile pas cher : 4 astuces qui marchent

Partager

Nous vous révélons quelques astuces simples avec lesquelles vous pouvez améliorer la qualité des photos que vous prenez avec un mobile pas cher.

applications de photographie

La principale différence entre les smartphones haut de gamme et les smartphones bas de gamme sont les appareils photo, car les premiers ont Capteurs à plus haute résolution avec une plus grande ouverture focale. Pour cette raison, il y a une fausse croyance que Vous ne pouvez pas prendre de bonnes photos avec un téléphone bon marché.Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Si vous avez un mobile pas cher, continuez à lire car, alors, nous allons vous découvrir 4 astuces fiables grâce auxquelles vous pourrez prendre de bonnes photos avec votre terminal.

Installez une application de caméra alternative. Notre recommandation : Google Camera Go

La première chose que nous vous recommandons de faire pour améliorer la qualité des photos que vous prenez avec votre mobile pas cher est installer une application de caméra alternative et la meilleure appli dans ce domaine est, sans aucun doute, caméra google.

Même si vous n’avez pas de Google Pixel, vous pouvez installer Google Camera sur votre smartphone grâce au projet GCam qui dure depuis plusieurs années portage de l’application appareil photo Google sur le reste des terminaux Android.

Justement, le bien connu « modder » Greatness lancé il y a presque un an une variante de la GCam destinée aux téléphones portables avec Android Goqui est la version Android pour appareils avec des ressources limitées.

Ce Google Camera Go de Greatness, qui est déjà version 2.5comprend une grande variété d’options avancées héritées de l’application Pixel d’origine, telles que HDR, mode Portrait, mode nuit ou encore le magnifique traitement d’image de l’appli Google.

Grâce à tout cela, la Greatness Google Camera Go vous permettra de prendre des photos plus nettes, avec un mode portrait avec un meilleur recadrage et avec plus de lumière lors de prises de vue nocturnes.

Si vous voulez essayer la dernière version du GCam Go modifié par Greatness, vous pouvez télécharger au format APK à partir du lien vers le site Web de Celso Azevedo que nous vous laissons sous ces lignes. Greatness vous propose trois options pour que votre application soit compatible avec n’importe quel terminal : version normale ou allégéela version CameraGo, qui est celle que nous recommandons, et la version NoAux destinée aux téléphones Android qui ne sont compatibles avec aucune des variantes ci-dessus.

Achetez un trépied pour prendre des selfies avec les caméras arrière

De toutes les caméras d’un mobile d’entrée de gamme, la frontale est sans aucun doute la plus limitée en termes de performances et pour cette raison les selfies que vous prendrez avec elle seront de mauvaise qualité.

Pour cette raison, nous vous recommandons d’acheter un trépied ou une perche à selfie pour réaliser vos autoportraits avec les caméras arrière de votre terminalpuisque, de cette façon, les résultats seront bien meilleurs, puisque les photographies ils gagneront en stabilité et auront plus de netteté et plus de luminosité.

Pour capturer un selfie avec les caméras arrière de votre mobile, il vous suffit de placer le smartphone sur le trépied ou sur la perche à selfie avec les caméras arrière pointant vers vous et appuyez sur la télécommande ou sur le bouton de la perche à selfie pour prendre la photo.

Prendre des photos avec le mode rafale

Une autre astuce simple pour prendre de meilleures photos avec un mobile pas cher est d’utiliser le mode rafale et pour cela il vous suffit de appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l’obturateur sur l’application appareil photo de votre smartphone.

En procédant ainsi, votre terminal prendra toutes les photos possibles jusqu’à ce que vous arrêtiez d’appuyer sur le déclencheur et, de cette façon, vous pourrez choisissez la meilleure image et jetez le reste.

Utilisez le mode Pro de votre caméra mobile

Actuellement, toutes les applications de caméra pour Android ont un mode Pro, grâce auquel vous pouvez modifier manuellement une série de paramètres qui affectent la capture de la photographie et qu’en mode automatique vous ne pouvez pas configurer.

Ce mode Pro dispose d’un grand nombre de paramètres, mais cette fois nous n’allons parler que de deux d’entre eux, qui vous permettra d’améliorer la qualité de vos photos : ISO et vitesse d’obturation.

L’ISO est un paramètre qui contrôle la manière dont le capteur photographique capte la lumière et nous permet de forcer le capteur à capter plus de lumière, mais si vous allez trop loin, l’image aura plus de « bruit », car plus l’ISO est élevé plus la qualité de l’image est réduite. Pour cette raison, nous vous recommandons de laissez-le sur auto ou minimum pour prendre de meilleures photos avec votre appareil photo mobile.

Comment utiliser le mode Pro de la caméra mobile

La vitesse d’obturation, quant à elle, fait référence à à quelle vitesse l’objectif de la caméra se ferme et, par conséquent, plus cette vitesse est faible, plus elle capturera une image rapidement, mais moins elle laissera passer de lumière vers le capteur, donc, si vous voulez prendre une photo dans un environnement lumineux, vous devez le télécharger et si, au contraire, vous êtes dans un environnement sombre vous devez le télécharger pour que votre appareil photo mobile puisse capturer plus de lumière.

