Comment faire avancer une vidéo TikTok ?

DreamCouleur Ruban à LED avec APP, Govee 5M Musique Bande Led Etanche 5050 RGB Multicolore Décoration pour Chambre, Jardin, Bar, Fête, Mariage, etc.

IC intégré dans Ruban LED et DIY : IC contrôle les LEDs, design unique en ajoutant IC à ruban led, une variété de couleurs et la luminosité peuvent être modifiés avec une fréquence en même temps, vous donner une expérience visuelle incroyable, et d'ailleurs, vous pouvez DIY la couleur vous préférez par votre téléphone et la préserver. Mode Musique Dynamique par Microphone : 4 modes de contrôle: Énergie, Rhythme , Roulement , Spectre. Grace au micro intégré à haute sensibilité, la couleur peut changer suivre le rythme ou la mélodie, selon les différentes musique et le son ambiant. C'est à dire la musique ou le son peut modifier les couleurs, très joie et merveilleux, parfait pour les fêtes, aniversaire, rencontre etc. Deux Méthodes de Contrôle : Contrôlé par APP et le contrôleur, très facile à contrôler et la distance de contrôle est jusqu'à de 10m, vous donnnez un mode de vie plus intelligente. Sécurité : Le voltage actif est de 12V. Ce ruban led est équipé d'une protection contre les courts-circuits et d'une fonction de mémoire, étanche, extrêmement faible chaleur. C'est sécuritaire surtout pour les enfants. Installation Facile : 3M autocollante au dos, Auto-adhésif avec du ruban adhésif pour une application facile et sûr. Ne vous inquiétez pas de tomber.