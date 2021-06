Comment faire avancer rapidement une vidéo TikTok

Ring Light avec Trépied Grand et Support de Téléphone, 12.6" Selfie Anneau Lumineux, LED Anneau Lumière Réglable pour Tiktok/Youtube/Live Stream/Maquillage (Hauteur Totale: 1m87 / 73,6")

【12.6 pouces LED Ring Light】 Diamètre extérieur / intérieur - 12.6 "/ 9.8", 184 perles de lampe LED avancées, température de couleur 3200K-6000K, sans UV, sans scintillement, sans fantôme, sans éblouissement, durable et sans danger pour votre peau . 【Mode 3 Couleurs et 10 Luminosité】 La lumière annulaire à LED est conçue avec 3 modes d'éclairage couleur: blanc, blanc chaud et jaune chaud, et chaque mode a 10 luminosité réglables, avec une large plage de gradation de 1% à 100%, assez pour répondre à vos différents besoins. 【Support de Téléphone Large et Tuyau Flexible】 Prend en charge un smartphone de 2,2 à 3,4 pouces de largeur, conçu avec un tuyau flexible et une rotule rotative à 360 °, capable d'ajuster facilement l'angle de votre téléphone portable et de la lumière annulaire LED, vous permet d'obtenir le meilleur angle de lumière supplémentaire, parfait pour le maquillage , prendre des photos, créer des vidéos, lire des livres et diffuser en direct, etc. 【Support de Trépied Pliable et Mini Support de Bureau】 Le support de trépied de sol est pliable, seulement 15,4" / 39cm de longueur une fois plié, peut s'étirer jusqu'à 59" / 150 cm, assez pour répondre à vos différents besoins. La longueur du petit support de bureau plié est de 7,9" / 20 cm, chaque longueur de jambe est de 7,1"/ 18 cm, facile à mettre dans votre sac à main. 【Obturateur Alimenté par USB et à Distance】 Tension d'entrée 5V, faible consommation d'énergie. Un appareil alimenté par USB, tel qu'un ordinateur, des ordinateurs portables, une alimentation mobile, des chargeurs de téléphone portable, peut être la source d'alimentation pour la lumière de diffusion en direct. Équipé d'une télécommande sensible, prend en charge jusqu'à 10M, à la fois pour Android et iOS, il y a une batterie supplémentaire pour le remplacement.