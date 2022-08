Comment faciliter l’heure du déjeuner pour un mangeur difficile

Si vous faites partie des nombreuses personnes qui trouvent l’heure du déjeuner une corvée, nous ressentons votre douleur. Le déjeuner est souvent l’un des repas les plus difficiles à réussir. Si vous êtes quelqu’un qui mange difficilement, il peut être encore plus difficile de trouver un déjeuner qui vous plaira. Pour vous aider à faire un meilleur choix pour votre prochain déjeuner, nous vous recommandons d’essayer les conseils suivants pour les mangeurs difficiles.

Photo : Ethan Hu/Unsplash

Rechercher des variétés plus petites

Souvent, notre plus gros défaut en matière de déjeuner sera d’apporter trop de la même chose. Une solution simple consiste à apporter trois ou quatre petites portions de nourriture. Cela signifie que, même lors d’une mauvaise journée, vous pouvez toujours manger deux des quatre plus petites portions. Cela vous donne quelque chose d’autre à apprécier chaque jour et devrait vous assurer d’avoir au moins quelque chose dans le cadre de votre pause déjeuner.

Mangez de plus petites portions peu importe

L’une des principales raisons pour lesquelles nous pouvons avoir du mal à trouver un bon déjeuner se résume à la taille des portions. Si vous avez l’habitude de manger de plus grandes portions, il peut être plus difficile de trouver de la variété dans les portions que vous avez tendance à viser. Par conséquent, échanger des portions plus petites peut vous faciliter la vie. Cela permet une sélection plus rapide et plus facile des repas, car vous pouvez trouver de la variété en petites quantités beaucoup plus facilement qu’en grandes quantités.

Photo : Monika Grabkowska/Unsplash

Ajoutez une petite touche à votre déjeuner

Une autre façon de faciliter le déjeuner est de chercher un moyen d’ajouter un peu de variété à un repas plutôt basique et standard. Un peu de torsion et de variété peuvent certainement contribuer grandement à accélérer votre sélection. Il peut s’agir de changer le type d’assaisonnement que vous utilisez ou d’utiliser une combinaison étrange de plats principaux et d’extras.

Quoi que vous choisissiez, le simple fait d’ajouter une touche de variété peut être un excellent moyen de faciliter la planification de votre déjeuner.

Si rien d’autre, prenez de l’eau

Vous pourriez simplement constater que rien de ce que vous pouvez trouver ou apporter avec vous pour le déjeuner ne vous plaît un jour donné. C’est très bien. Prenez plutôt un bon verre d’eau. L’eau peut facilement éloigner la sensation de faim et votre corps peut utiliser les graisses stockées et autres dans votre corps comme source d’énergie pendant votre travail. Parfois, un verre d’eau peut descendre tout aussi bien qu’une bouchée à manger !