Comment fabriquer une armure de peau de troll à Valheim

Si vous êtes fan de vous faufiler, de vous faufiler et d’attaquer des monstres dans Valheim, vous voudrez probablement fabriquer l’armure de peau de troll, alors voici comment et ce dont vous aurez besoin pour cela.

Comment obtenir une armure de peau de troll à Valheim

Pour faire une histoire courte, pour faire cacher l’armure de troll Valheim , vous aurez besoin de peaux de trolls, qui, si vous ne l’avez pas déjà deviné, vous procurent des trolls; Cela dit, voici tout ce dont vous avez besoin pour créer l’ensemble complet.

Cape de peau de troll: Dix peaux de trolls et dix fragments d’os; vous pouvez obtenir les fragments d’os des squelettes (vous aurez également besoin de la même quantité pour améliorer par niveau).

Pantalon en peau de troll: Cinq peaux de trolls (vous aurez également besoin du même montant pour améliorer par niveau).

Tunique en peau de troll: Cinq peaux de trolls (vous aurez également besoin du même montant pour améliorer par niveau).

Casque en cuir de peau de troll: Trois peaux de trolls (vous aurez également besoin du même montant pour mettre à niveau par niveau).

Au total, vous aurez besoin de 115 têtes de trolls et de 50 fragments d’os pour améliorer et fabriquer entièrement l’armure de peau de troll; Une fois faite, l’armure de peau de troll vous donnera une défense décente et vous donnera un bonus de furtivité de 25% lorsque vous aurez l’ensemble complet. Cependant, vous devrez tuer beaucoup de trolls pour fabriquer l’armure, alors continuez à lire pour obtenir des conseils sur la façon de les gérer.

Où trouver et tuer des trolls Valheim

Les trolls sont des créatures extrêmement dangereuses qui peuvent être trouvées errant près de leurs grottes de trolls dans le biome de la forêt noire; ils peuvent également être trouvés à l’intérieur des grottes de trolls. Cependant, nous ne recommandons pas d’aller dans les grottes avant d’avoir au moins une armure de fer complète, car les trolls frappent fort et les grottes sont trop petites et dangereuses pour les combattre.

Au lieu de cela, prenez au moins un arc fin amélioré au niveau deux ou un arc brut de niveau trois, combiné avec des flèches de feu. Une fois que vous avez les deux, trouvez un troll dans la forêt noire et tirez dessus complètement chargé à distance; continuez comme ça, et vous réduirez leur santé en un rien de temps.

