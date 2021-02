Comment fabriquer une armure de loup à Valheim

Si vous cherchez à passer d’une armure de fer, vous devrez créer un ensemble complet d’armure de loup; cela vous permettra également de récolter de grands avantages tels que ne pas mourir de froid.

Comment débloquer l’armure de loup à Valheim

Pour fabriquer une armure de loup, vous devrez rassembler les objets suivants pour débloquer les trois recettes de fabrication d’armure de loup.

Une fois que vous avez obtenu les ressources répertoriées ci-dessus, vous pourrez fabriquer une armure de loup à l’intérieur d’une forge avec les ressources suivantes répertoriées ci-dessous.

Comment fabriquer un coffre d’armure de loup à Valheim

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer un coffre d’armure de loup; une fois fabriqué, il vous fournira 20 armures et une protection supplémentaire contre les attaques de gel.

20 Argent

Cinq peaux de loup: Vous pouvez les obtenir auprès des loups dans le biome de la montagne.

Une chaîne: Vous pouvez les obtenir à partir de cryptes englouties et en tuant des spectres.

Forge de niveau deux

Comment faire des jambes d’armure de loup à Valheim

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer une jambe d’armure de loup; une fois fabriqué, il vous fournira 20 armures et une protection supplémentaire contre les attaques de gel.

20 Argent

Cinq peaux de loup

Cinq crocs de loup: Vous pouvez les obtenir auprès des loups dans le biome de la montagne.

Forge de niveau deux

Comment faire une cape en fourrure de loup à Valheim

Si vous voulez faire une cape en fourrure de loup, vous aurez besoin des ressources suivantes; une fois fabriqué, comme avec les pièces d’armure, il fournira une protection supplémentaire contre le gel mais pas beaucoup d’armure.

Six peaux de loup

Quatre Argent

Un trophée de loup: Vous pouvez rarement les obtenir auprès des loups dans le biome de la montagne.

Forge de niveau deux

Une fois que vous avez fabriqué l’ensemble complet d’armures de loup, il vous fournira un total de 41 armures et un tas de protection contre le gel à lui seul; cependant, il n’y a pas de casque de loup, nous vous recommandons donc de garder votre casque de fer pour augmenter le niveau d’armure.

Vous pouvez également augmenter le niveau d’armure total de l’ensemble d’armure de loup en améliorant les trois pièces à l’intérieur d’une forge; voici tout ce dont vous aurez besoin et plus encore par pièce d’armure et par niveau.

Comment améliorer le coffre d’armure de loup au niveau deux

Forge de niveau trois

Cinq pièces d’argent

Deux peaux de loup

Comment améliorer le coffre d’armure de loup au niveau trois

Forge de niveau quatre

Dix d’argent

Quatre peaux de loup

Comment améliorer le coffre d’armure de loup au niveau quatre

Forge de niveau cinq

15 Argent

Six peaux de loup

Comment améliorer les jambes d’armure de loup au niveau deux

Forge de niveau trois

Cinq pièces d’argent

Deux peaux de loup

Un croc de loup

Comment améliorer les jambes d’armure de loup au niveau trois

Forge de niveau quatre

Dix d’argent

Quatre peaux de loup

Deux crocs de loup

Comment améliorer les jambes d’armure de loup au niveau quatre

Forge de niveau cinq

15 Argent

Six peaux de loup

Trois crocs de loup

Comment améliorer la cape de fourrure de loup au niveau deux

Forge de niveau trois

Fourrure de loup

Deux Argent

Comment améliorer la cape de fourrure de loup au niveau trois

Forge de niveau quatre

Huit peau de loup

Quatre Argent

Comment améliorer la cape de fourrure de loup au niveau quatre

Forge de niveau cinq

12 Peau de loup

Six Argent

Une fois entièrement mis à niveau, votre ensemble d’armure de loup fournira alors une défense d’armure totale de 56 avec le niveau de votre casque.

