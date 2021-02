Pour passer d’une armure de cuir, vous devrez fabriquer un ensemble complet de bronze; voici comment et ce dont vous aurez besoin Valheim.

Comment fabriquer une armure de bronze à Valheim

Pour fabriquer une armure de bronze, vous aurez besoin à la fois de lingots de bronze et de peaux de cerf; obtenir des peaux de cerf est vraiment facile car tout ce que vous avez à faire est de tuer les cerfs pour obtenir les peaux. Cependant, pour obtenir les lingots de bronze dont vous avez besoin, il vous faudra à la fois une pioche et une fonderie; après cela, vous pouvez fabriquer du bronze en le fabriquant à partir de cuivre et d’étain dans une forge.

Cela dit, une fois que vous avez obtenu tout cela ci-dessus, ce qui suit est tout ce dont vous aurez besoin pour créer un ensemble complet d’armure de bronze par pièce d’armure à l’intérieur d’une forge de niveau un.

Comment faire une cuirasse en bronze à Valheim

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer une cuirasse en bronze; une fois fabriqué, il vous fournira huit armures et plus une fois amélioré.

Comment faire des jambières en plaques de bronze à Valheim

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser un legging en plaque de bronze; une fois fabriqué, il vous fournira huit armures et plus une fois amélioré.

Comment fabriquer un casque en bronze à Valheim

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer un casque en bronze; une fois fabriqué, il vous fournira huit armures et plus une fois amélioré.

Une fois entièrement fabriqué, votre ensemble d’armure de bronze vous fournira un niveau d’armure total de 24, mais vous pouvez augmenter encore plus ce niveau si vous améliorez chaque pièce; voici tout ce dont vous aurez besoin pour améliorer toutes les pièces d’armure.

Comment mettre à niveau un casque de bronze au niveau deux

Trois bronze

Forge de niveau deux

Comment mettre à niveau un casque de bronze au niveau trois

Six bronze

Forge de niveau trois

Comment mettre à niveau un casque de bronze au niveau quatre

Neuf Bronze

Forge de niveau quatre

Comment améliorer une cuirasse de bronze au niveau deux

Trois bronze

Forge de niveau deux

Comment améliorer une cuirasse de bronze au niveau trois

Six bronze

Forge de niveau trois

Comment améliorer une cuirasse de bronze au niveau quatre

Neuf Bronze

Forge de niveau quatre

Comment améliorer un legging en plaques de bronze au niveau deux

Trois bronze

Forge de niveau deux

Comment améliorer un legging en plaques de bronze au niveau trois

Six bronze

Forge de niveau trois

Comment améliorer un legging en plaques de bronze au niveau quatre

Neuf Bronze

Forge de niveau quatre

Une fois entièrement mis à niveau, votre ensemble d’armures en bronze vous fournira un nouveau niveau d’armure total de 42, ce qui devrait vous protéger jusqu’à ce que vous passiez à l’armure de fer et plus.

