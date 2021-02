Comment fabriquer le meilleur arc de Valheim

Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus robuste pour tirer sur les ennemis, vous avez de la chance, car une telle arme vous attend à Valheim. Il s’appelle le Dragur Fang Bow, et voici comment le fabriquer.

Comment faire le Dragur Fang à Valheim

Pour fabriquer le meilleur arc de Valheim, vous devrez fabriquer le dragur fang, car c’est actuellement le meilleur arc que les joueurs peuvent fabriquer dans le jeu jusqu’à présent. Cela dit, pour fabriquer l’arc de dragur fang, vous aurez besoin des éléments suivants ci-dessous pour déverrouiller sa recette d’artisanat.

Une fois que vous avez obtenu toutes les ressources répertoriées ci-dessus, vous pouvez ensuite créer un dragur fang à l’intérieur d’une forge de niveau avec la quantité suivante des ressources répertoriées ci-dessus.

10 Écorce ancienne

20 Argent

Peau de deux cerfs

10 Guck

Une fois fabriqué, le Dragur Fang aura les statistiques indiquées dans l’image ci-dessous.

Dans l’ensemble, ces statistiques ne sont pas trop minables et seront adéquates telles quelles, mais vous pouvez les augmenter encore plus si vous améliorez l’arc; Cela dit, voici ce dont vous aurez besoin pour améliorer le croc de Dragur au rang maximum.

Comment mettre à niveau le Dragur Fang au niveau deux

Cinq écorces anciennes

10 Argent

2 Peau de cerf

2 Guck

Forge de niveau trois

Comment mettre à niveau le Dragur Fang au niveau trois

10 Écorce ancienne

20 Argent

Peau de quatre cerfs

Quatre Guck

Forge de niveau quatre

Comment mettre à niveau le Dragur Fang au niveau quatre

15 Écorce ancienne

30 Argent

Peau de six cerfs

Six Guck

Forge de niveau cinq

Une fois entièrement mis à niveau, votre arc de dragur fang aura les statistiques suivantes ci-dessous, qui incluent un nouveau niveau de dégâts de 59 pierce et 25 poison.

Pour en savoir plus Valheim, chez PGG, nous vous proposons une liste complète de guides sur presque l’intégralité de Valheim, comme comment obtenir du guck et comment obtenir du black metal. De plus, si vous cherchez à créer des ensembles d’armures, nous avons un hub de jeu complet dédié à la création de tous les ensembles d’armures dans Valheim.