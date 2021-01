Comment fabriquer et utiliser une meule dans Minecraft

Vous pouvez utiliser des meules pour réparer vos objets dans Minecraft, mais cela aura un coût; voici tout ce que vous devez savoir sur les meules.

Comment faire une meule dans Minecraft

Pour fabriquer une meule, vous devrez suivre la recette de la meule, qui nécessite les matériaux suivants énumérés ci-dessous.

Une dalle de pierre

Deux bâtons

Deux planches de bois

Afin de fabriquer la meule, vous devrez placer la dalle de pierre dans la fente du milieu de la rangée supérieure, avec les deux bâtons de chaque côté. Après cela, placez les planches de bois sous les deux bâtons de la table d’artisanat. Si vous avez besoin d’un exemple de ce qu’il faut faire, nous avons la recette complète de la meule dans l’image ci-dessous.

Que fait une meule dans Minecraft?

Une meule est un bloc d’artisanat qui peut être utilisé pour réparer des objets avec un autre objet du même type; par exemple, pour réparer une épée en diamant, vous devrez utiliser une autre épée en diamant. L’utilisation d’une meule consommera également les deux éléments dans le processus, en créant un tout nouveau avec la durabilité combinée des deux éléments; le nouvel élément aura également un plus cinq pour cent de la durabilité maximale de ce type d’élément.

Parallèlement à cela, l’utilisation d’une meule ne nécessite pas d’expérience par rapport à l’enclume, mais elle supprimera tous les enchantements de votre objet. Pour cette raison, nous recommandons l’enclume pour réparer les objets enchantés et la meule pour les armes et armures non enchantées.

Comment utiliser une meule dans Minecraft

Pour utiliser une meule, tout ce que vous avez à faire est de placer un objet que vous souhaitez réparer dans l’espace supérieur, puis un objet que vous souhaitez utiliser pour le réparer dans l’emplacement inférieur. Vous pouvez également utiliser des meules pour transformer des villageois sans emploi en forgeron. Pour ce faire, placez simplement le bloc n’importe où dans un village près de villageois sans emploi, et croyez-moi, ils le trouveront.

