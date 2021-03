Comment fabriquer des armes et des objets dans Fury, Fortnite Season 6

Fureur, La saison 6 du chapitre 2 de Fortnite, a enfin fait ses débuts, apportant avec elle des nouvelles importantes au sein de la bataille royale d’Epic Games. Parmi ceux-ci, il y a une distorsion de la carte, qui apparaît désormais dominée par la nature et sans aucune trace de technologie de pointe, mais aussi l’inclusion de mécanismes inédits tirés de jeux vidéo de survie. Ce n’est pas un hasard si cela se produit à une époque où Rust et surtout Valheim sont les pionniers sur Steam, qui sont basés sur deep mécanique de survie. Ceux-ci dans Fortnite se traduisent par la possibilité de chasser des proies sauvages pour obtenir des ressources et ainsi créer vos propres armes. En voici un guide pratique pour tirer le meilleur parti des nouvelles options de création de Fortnite Season 6.

Comment utiliser le sous-menu Création dans Fortnite

Parallèlement à l’inventaire traditionnel, il existe désormais un Sous-menu de création, accessible en appuyant sur les touches R1 ou L1 si vous jouez sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ou sur les touches équivalentes pour d’autres plates-formes. Une fois le sous-menu mentionné ci-dessus ouvert, les 5 éléments contenus dans l’inventaire seront affichés, les mises à niveau disponibles et les ressources nécessaires pour créer la meilleure arme ou objet. Dans le premier cas, il est déjà possible de découvrir les améliorations en termes de dégâts, cadence de tir, taille du chargeur et temps de rechargement. Les objets ont également leur propre importance dans le nouveau monde de Fortnite. Par exemple, les capes peuvent être faites de peau et d’os d’animaux pour empêcher les bêtes sauvages d’attaquer à vue. Cependant, si vous disposez du matériel requis, interagissez simplement avec le sous-menu pour créer l’arme ou l’objet souhaité. Il est également possible de les valoriser automatiquement dès que vous avez les ressources pour mettre à niveau.

La liste des recettes de la saison 6

Les armes de Fury appartiennent principalement à deux catégories: armes classiques et primordiales. Il y a aussi les légendaires, qui peuvent être trouvés dans les coffres de bunker disséminés dans toute l’île. Revenant au primordial, ceux-ci sont toujours obtenus à travers des os ou des peaux d’animaux. Vous trouverez ci-dessous une liste publiée sur le portail Inverse avec tous les recettes trouvé jusqu’à présent dans la saison 6 de Fortnite:

Cape de chasseur: chair (1), os (2)

Armes primordiales: arme de choix, os (4)

Armes mécaniques: Arme de choix, pièces mécaniques (4)

Arc de flamme primordiale: arc primordial, bouteille de gaz (1) / pot de luciole (1)

Arc malodorant primordial: Arc primitif, sac malodorant (1) / poisson malodorant (3)

Arc mécanique explosif: arc mécanique, grenade (6)

Armes mécaniques à ondes de choc: arc mécanique, grenade à ondes de choc (2)

Inverse dit également qu’il est facile de s’attendre à l’arrivée de nouveaux types d’animaux bientôt sur l’île de Fortnite. Cela signifie également de nouvelles recettes pour fabriquer des armes et des objets. Une hypothèse valable, qui ne trouvera cependant confirmation officielle que sous peu.

