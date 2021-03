Comment éviter les escroqueries lors de la recherche d’un vaccin COVID-19

Alors que le déploiement du vaccin COVID-19 se poursuit, beaucoup se tournent vers des sites Web et d’autres outils en ligne pour obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner, mais tous ne sont pas légitimes et certains pourraient vous rendre vulnérable aux escroqueries.

Voici tout ce que vous devez savoir pour éviter d’être victime de fraude.

Recherchez les signes avant-coureurs

Étant donné que les États, les comtés et les centres médicaux utilisent différents sites Web et systèmes pour inscrire les personnes à des rendez-vous pour les vaccins ou pour envoyer des alertes sur la disponibilité des vaccins, il peut être difficile de dire ce qui est légal et ce qui ne l’est pas.

Nenette Day, agent spécial adjoint en charge du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que cela préoccupait son bureau. Les agences gouvernementales ont déjà enquêté sur plus de 96000 sites Web de vaccins contre les coronavirus potentiellement malveillants. Certains demandent des informations financières, disant aux utilisateurs qu’ils doivent payer pour prendre rendez-vous.

Mais Day a déclaré à AUJOURD’HUI lundi: « Il n’y a pas de processus légitime qui vous oblige à payer pour le vaccin ou à payer pour une place afin d’obtenir le vaccin. »

Bien que l’inscription à un rendez-vous légitime pour un vaccin vous oblige à saisir certaines informations personnelles, telles que votre date de naissance et votre adresse personnelle, Day a déclaré qu’il y avait certaines choses que vous ne devriez jamais avoir à saisir.

«Vous ne devriez jamais entrer votre carte de crédit, c’est la toute première chose. Vous ne devriez jamais entrer des choses comme« Quel est le nom de jeune fille de votre mère », ces types d’informations sur les questions de sécurité. Et vous ne devriez pas donner à votre sécurité sociale numéro de compte, non plus. «

Day a déclaré que l’une des plus grandes préoccupations était une arnaque sur les réseaux sociaux qui semble provenir d’une personne que vous connaissez.

« Voici comment un stratagème pourrait se dérouler. Je reçois un contact d’un de mes amis, dont je ne sais pas que son compte a été piraté. Et cet ami dit: ‘Hé, j’ai pu obtenir un vaccin restant. Je viens de le faire. pour payer 200 € à ce type. Contactez-le et donnez-lui vos informations », a décrit Day. Si vous recevez un message non sollicité comme celui-là, Day recommande d’appeler l’ami et de le contacter directement afin que vous puissiez l’alerter que son compte a été piraté.

Une règle d’or est de ne jamais partager vos informations financières en échange d’un rendez-vous pour un vaccin.

Rechercher les erreurs

Lorsque vous consultez des sites Web, surveillez les fautes d’orthographe ou autres incohérences, ce qui peut indiquer qu’un site Web n’est pas légitime. Day a mis en évidence un site Web qui semblait copier le site Web de Moderna, mais qui présentait plusieurs fautes de frappe, y compris dans le nom de la marque.

Vérifiez l’adresse Web du site que vous consultez. S’il comporte un point avec deux lettres à la toute fin, comme .me (le domaine du pays du Monténégro), cela peut indiquer qu’il s’agit d’un site frauduleux.

«Nous avons déjà vu des domaines d’autres pays entrer, affirmant qu’ils inscrivaient des personnes à des rendez-vous de vaccination aux États-Unis», a déclaré Day. « Ce n’est pas vrai. »

Vérifiez avant de cliquer

Évitez de cliquer sur des liens dans des messages texte ou des e-mails, sauf si vous vous êtes inscrit sur un site qui communique spécifiquement avec des liens. Day recommande d’aller directement sur le site Web lui-même.

Évitez tout site qui vous demande de prendre rendez-vous pour un examen médical. Day a également mentionné un cas récent dans le Connecticut où une personne sans identification s’est présentée au domicile d’une autre personne pour «administrer» un vaccin. Si cela vous arrive, appelez immédiatement vos autorités locales.

Bien qu’il y ait eu des cas de représentants d’organismes publics faisant du porte-à-porte pour distribuer des coups de feu, ce type de scénario serait bien établi et rapporté par vos médias locaux. Cela ne se produirait pas au hasard.

NBC News gère également Plan Your Vaccine, un outil pour aider chaque Américain à s’inscrire aux alertes de vaccin COVID-19 et à rester au courant des nouvelles sur les vaccins.

