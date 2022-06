Comment éviter les démangeaisons après un rasage ?

Après s’être rasé, beaucoup d’hommes peuvent avoir des bosses ou des poils incarnés en raison de leur rasoir. D’autres peuvent aussi avoir des irritations de la peau. Mais tous ces désagréments peuvent parfois provoquer des démangeaisons ou pire encore des bosses chroniques.

Ces irritations peuvent devenir douloureuses pour les hommes s’ils ne les traitent pas. Ça tombe bien, nous sommes là pour vous aider à y remédier. Découvrez dans cet article, toutes les astuces pour dire au revoir aux démangeaisons une bonne fois pour toutes.

La cause des poils incarnés

Messieurs, si durant votre rasage, vous remarquez des bosses ou des poils incarnés, cela peut s’expliquer de plusieurs manières. On peut expliquer ce souci à cause de la nature des poils s’ils sont frisés. On peut également expliquer ce phénomène à cause d’un mauvais rasage. Quoi qu’il en soit, que le problème soit génétique ou qu’il provienne de votre lame de rasoir, nous avons la solution pour vous aider.

Prenons le problème génétique : si vos poils sont bouclés, ils vont repousser de manière irrégulière. Ils vont parfois repousser sous la surface de la peau. C’est à ce moment-là que les bosses peuvent survenir. Notre première solution est de consulter un dermatologue. Il vous aidera à trouver une solution et les soins adaptés. Si le souci n’est pas vraiment génétique, il va simplement falloir revoir votre routine beauté. Les poils incarnés ou les démangeaisons peuvent être étroitement liés à vos poils qui sont trop secs. Parfois cela peut aussi être dû à votre rasoir : trop usé, il ne coupe plus correctement et provoque des tiraillements.

Nos astuces pour minimiser les démangeaisons

La première chose pour ne pas tomber dans le panneau est de toujours nettoyer votre peau. Il faut bien la préparer avant de vous raser. Vous pouvez prendre un exfoliant et de l’eau chaude pour vous nettoyer. Prévoyez une petite brosse à barbe pour vous brosser avant de vous raser. Cette préparation est indispensable pour enlever toutes les impuretés présentes sur votre épiderme. Cela va libérer tous les poils incarnés et vous éviter les éventuelles démangeaisons.

Une fois que vous avez bien préparé et hydraté votre peau, vous pouvez passer à l’étape suivante. Choisir un bon rasoir. Si vous estimez avoir un bon outil de travail, vous pouvez le garder. En revanche, on conseille d’éviter les rasoirs jetables. Investissez dans un bon rasoir. Cela coûtera sans doute un peu cher, mais il s’agit d’un investissement judicieux sur le long terme. Ce petit gadget doit être en mesure d’effectuer des mouvements précis. Pour les gestes à adopter : faites des mouvements réguliers.

N’hésitez pas à restaurer l’hydratation. Beaucoup pensent que si l’on applique la crème avant le rasage, cela suffit. Détrompez-vous, il faut aussi en mettre après s’être rasé. Les passages des lames à répétitions sur la peau, peuvent l’assécher. Pensez ainsi à restaurer cette routine. Si vous avez la peau de nature très sèche, nous vous suggérons d’appliquer en complément une huile à barbe. C’est bien connu, les huiles possèdent de nombreux bienfaits pour la peau et les cheveux. Elle pourra vous hydrater en profondeur.

Pensez ainsi à toujours nettoyer la peau. Une fois que c’est fait, hydratez-la correctement pour commencer le rasage. À la fin, vous pouvez appliquer de nouveau la crème ou l’huile pour apaiser la peau des tiraillements. Petit bonus : vous pouvez instaurer une petite routine gommage une fois par semaine. Vous pouvez également donner des conseils supplémentaires à votre barbier, pour qu’il puisse vous conseiller et vous aiguiller au mieux dans le choix de vos soins. Connaissant votre type de peau, il est bien placé pour vous aider. Il pourra aussi vous donner quelques astuces.