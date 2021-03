Comment éviter les contacts inactifs lors de votre campagne emailing

Quelle est la période de l’année que les marketeurs de fonds par e-mail redoutent le plus après les échéances de fin de trimestre ? L’été.

À ce moment de l’année, les taux d’ouverture des e-mails commencent à chuter. Les personnes travaillent lentement à l’élaboration des vacances de juillet août, quant les autres passent déjà plus de temps à la plage que sur leur téléphone. Dans les jours brumeux de l’été, ils ne sont tout simplement pas aussi engagés qu’ils le seront après la rentrée.

Ou peut-être ont-ils tout simplement perdu tout intérêt pour votre service ou votre cause. Oups ! Quelle que soit la raison, vous devez déterminer si ces e-mails inactifs peuvent être réactivés. En effet, trop d’e-mails non ouverts peuvent faire boule de neige et, si le problème n’est pas résolu, vous vous retrouverez dans plus de boîtes à spam que de boîtes de réception.

Voici six façons de réactiver les emails inactifs de votre liste d’adresses électroniques.

Vérifier la validité de chaque adresses de votre liste de contacts

Tout d’abord, il faut s’assurer que votre liste de contacts ne contient pas d’emails invalides. Vous pouvez faire ce travail, (peu intéressant) à la main si le nombre d’emails en votre possession reste à taille humaine. Si toutefois vous avez plusieurs centaines voir plusieurs milliers d’adresses emails en base, il vaut mieux opter pour un service externe qui fera le travail à votre place et vous fera certainement gagner au passage un temps non négligeable.

Dans cette optique, nous vous conseillons d’opter pour captainverify. Ce service, en plus d’écarter les email invalides, vous fournit un rapport statistique précis sur la qualité de votre base. Qu’il s’agisse d’emails : valides, invalides, inconnus, gratuits, risqués, jetables ou de numéros de téléphone mobile…

Utilisez vos meilleurs résultats à votre avantage

Commencez par établir des points de référence sur la base de votre liste actuelle. Examinez vos taux d’ouverture actuels et voyez si certains e-mails récents ont des taux d’ouverture ou de clics exceptionnellement élevés. Par exemple, si vos taux d’ouverture tournent autour de 22-25 %, un e-mail « exceptionnel » pourrait avoir un taux d’ouverture de 28 %. Renvoyez des e-mails « exceptionnels » à votre liste de contact dans l’espoir de les faire revenir à la lumière.

N’oubliez pas : Ces personnes ont rejoint votre liste d’emailing à un moment donné parce qu’elles s’intéressent à votre service ou à votre cause. Parfois, ils ont juste besoin d’une étincelle pour les faire revenir.

Diversifiez le contenu de vos e-mails

Tout comme vos actifs financiers, veillez à diversifier vos envois d’e-mails. Diversifier les demandes, les formats et les expéditeurs vous aidera à garder votre liste active et engagée.

En fait, de nouveaux expéditeurs ou des expéditeurs de substitution peuvent être extrêmement utiles. Il y a de fortes chances que certains contacts de votre liste ne soient pas complètement désintéressés par votre service ou votre cause, ils ont simplement vu le même expéditeur encore et encore et encore. Si vous avez un nouvel expéditeur pour pimenter votre liste, utilisez-le. Un de mes clients avait « Charline Berthoux » comme expéditeur de substitution et elle a fait passer le taux d’ouverture de 0,3 à 4,5 %.

Faites en sorte que vos contacts restent engagés et reviennent pour en savoir plus

L’une des façons d’y parvenir est d’inclure des e-mails d’engagement facile dans votre série de bienvenue afin d’inciter les gens à interagir immédiatement avec vos e-mails.

L’envoi d’e-mails qui ne nécessitent qu’un seul clic – des sondages/enquêtes en un clic – est un excellent moyen d’augmenter le niveau d’engagement de votre liste.

Segmentez intelligemment

Si votre organisation est principalement basée en France, n’envoyez pas de contenu spécifique à un département ou à une région à votre liste nationale. Si vous faites une collecte de fonds par exemple, ne demandez pas 5 ou 10 euros à vos principaux donateurs (de même, ne demandez pas 500 euros ou plus à vos petits donateurs).

Demandez-leur s’ils veulent toujours faire partie de la fête

L’une des façons les plus simples de réactiver les personnes qui ne font plus partie de votre liste est de leur demander simplement s’ils veulent toujours y figurer.

Envoyez un e-mail rapide à vos abonnés absents :

« Salut NOM, nous n’avons pas eu de nouvelles de toi depuis quelques mois. Notre travail pour faire X, Y, Z n’a jamais été aussi important, mais si vous ne voulez plus recevoir d’e-mails de notre part, nous comprenons. Cliquez ici pour vous désabonner >> Ou cliquez ici pour continuer avec nous >> »

En demandant carrément au lecteur s’il souhaite toujours recevoir des e-mails, vous affinez votre liste, réengagez/activez les contacts inactifs et créez un climat de confiance avec ceux qui veulent se désabonner.

Voilà : la marche à suivre pour réactiver les contacts inactifs. Ne les considérez pas comme des causes perdues. Au contraire, donnez-leur une raison de revenir dans le giron. En utilisant les meilleures pratiques ci-dessus pour inciter ces mauvais payeurs à revenir, vous récolterez plus d’argent, vous gagnerez en crédibilité et vous améliorerez l’ensemble de votre programme d’e-mailing.