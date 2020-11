Comment éviter le phishing du Black Friday et d’autres escroqueries en ligne dans les prochains jours

Avec le Vendredi noir aux portes, beaucoup auront probablement commencé à chercher des produits à acheter à un prix réduit; en général, cependant, l’anniversaire a fini sur les lèvres de tant de gens qu’il a été excellent effet de levier pour les escroqueries en ligne s’adressait à la fois à ceux qui recherchaient activement de bonnes affaires pendant des jours et à ceux qui n’avaient en fait aucune intention particulière de faire des achats prochainement.

Hameçonnage du Black Friday

Parmi les escroqueries qui ont fait le plus de victimes l’année dernière et qui sont susceptibles de revenir à la mode cette année se trouvent celles basées sur le phishing, dans lesquelles ils se font passer pour des entreprises et des magasins avec des réductions à ne pas manquer pour voler les données personnelles de ceux qui tombent dans le piège. Le phishing est un type d’arnaque qui fonctionne particulièrement bien en ligne, grâce à des canaux de distribution tels que les réseaux sociaux, les e-mails et la messagerie instantanée et des outils de tromperie et de collecte de données tels que des pages Web conçues pour ressembler à celles des sujets que les fraudeurs veulent usurper.

Ces escroqueries se déroulent toujours de la même manière, et avec l’approche du Black Friday, il ne manque pas de citer l’anniversaire pour se crédibiliser. Plus précisément, les escrocs utilisent des publications sociales et des messages privés – y compris les SMS, WhatsApp et les e-mails – pour se vanter d’offres inexistantes sur des produits tentants. De nos jours, il se peut que l’arnaque fasse le nom d’Amazon et d’autres protagonistes du commerce électronique ou des grandes chaînes de distribution; dans tous les cas, les messages se terminent toujours par une invitation à saisir les fausses opportunités en cliquant ou en touchant un lien qui ouvre alors une page web conçue pour se souvenir de celle des sujets mentionnés comme protagonistes. Dans ces pages, ils doivent être insérés identifiants de connexion ou données sensibles pour l’enregistrement, mais se retrouver avec des escrocs qu’ils peuvent ainsi les utiliser à leurs propres fins.

Pour éviter de tomber dans ce type de tromperie, la solution est simple, qui consiste à suspecter un tel message dans votre boîte de réception ou votre application de messagerie. Pour ceux qui décident de ne pas ignorer ces communications, le conseil est de vérifiez attentivement l’adresse du site à laquelle vous êtes conduit et comparez-la avec la même adresse de l’entreprise mentionnée qui apparaît si vous la saisissez dans un moteur de recherche.

Les autres arnaques du Black Friday

Le désir d’acheter des produits convoités à des prix réduits est un moteur puissant qui peut piéger même les consommateurs les plus avertis, c’est pourquoi le Black Friday est une excellente opportunité pour tout type d’escroc. En général, il vaut mieux se méfier des sites qui proposent rabais trop élevés, ainsi que les destinations de commerce électronique qui ne fournissent pas solutions de paiement sécurisé tels que PayPal et Google Pay ou Apple Pay; dans le cas de sites inconnus, il vaut mieux en utiliser un carte prépayée à la place de la carte de crédit, dont il est cependant recommandé d’activer le alertes de dépenses par SMS et vérifiez périodiquement les charges.

Enfin, important ne soyez pas aveuglé par la hâte ni des publicités qui visent à inculquer ce sentiment, lisez-les attentivement conditions de vente de la marchandise et, en particulier pendant la phase de paiement, assurez-vous que les informations échangées avec les sites Web se déroulent en toute sécurité, en vérifiant que dans l’adresse après la chaîne http, il y a aussi un s avant les deux points, ou l’image d’un cadenas fermé qui certifie la présence d’un Connexion sécurisée.