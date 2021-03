Comment être un allié de la communauté AAPI et lutter contre le racisme anti-asiatique

Les fusillades dans trois spas de la région d’Atlanta mardi, qui ont fait huit morts, dont six femmes asiatiques, ont remis en lumière l’augmentation de la violence anti-asiatique à travers le pays.

Près de 3800 incidents de haine ont été signalés contre des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique dans tout le pays au cours de l’année dernière, et les femmes étaient 2,3 fois plus susceptibles de signaler un incident, selon un rapport publié mardi par le groupe Stop AAPI Hate.

Les membres de la communauté AAPI se sont exprimés pour mettre en évidence le problème et demander le soutien de la communauté dans son ensemble parmi la montée des incidents de haine, qui incluent des insultes verbales aux agressions physiques, et les crimes de haine, que les forces de l’ordre classent comme étant motivés par la race.

L’augmentation a également été alimentée par la pandémie, qui a commencé en Chine, par une rhétorique comme se référant au coronavirus comme le «virus chinois» ou «virus chinois».







« Je pense que tout le monde doit savoir que la pandémie a été militarisée contre les Américains d’origine asiatique », a déclaré l’acteur Olivia Munn à la 3e heure d’AJOURD’HUI jeudi. « Et nous avons une cible sur notre dos et pour une raison quelconque en ce moment, nous avons l’impression que la saison est ouverte pour nous. Et nous avons besoin d’aide, et nous avons besoin que les gens se soucient de ce qui nous arrive. »

Pour ceux qui cherchent à soutenir la communauté AAPI et à lutter contre le racisme anti-asiatique, il existe un certain nombre de ressources.

Soutenez vos voisins AAPI et apprenez comment arrêter ou signaler la violence anti-asiatique

Le rapport Stop AAPI Hate a révélé que plus de 30% des incidents signalés ont eu lieu dans une rue publique ou un parc public, donc si vous voyez quelque chose, vous pouvez le signaler à des groupes comme Stop AAPI Hate.

Le groupe propose également des conseils de sécurité pour ceux qui sont témoins ou qui vivent un incident haineux, par exemple rechercher le soutien immédiat des spectateurs et écouter activement la personne qui a été ciblée et poser des questions avant de prendre des mesures.

Le groupe Asian Americans Advancing Justice – AAJC propose également une formation virtuelle d’une heure qui enseigne les cinq stratégies d’intervention: distraire, déléguer, documenter, retarder et diriger, et comment prioriser votre propre sécurité tout en intervenant.

Une autre ressource est le Center for Asian Pacific American Women, qui propose des programmes de développement professionnel pour les femmes asiatiques, qui ont été ciblées de manière disproportionnée dans des actes de violence anti-asiatique. Le rapport de Stop AAPI haine a révélé que deux incidents sur trois signalés concernaient des femmes asiatiques.

Il existe également des organisations de justice locales et des efforts d’entraide pour apporter leur soutien dans différentes communautés, selon CNBC.

Parlez et enregistrez-vous

Munn et la correspondante d’enquête et de consommateurs de NBC, Vicky Nguyen, ont partagé AUJOURD’HUI cette semaine à quel point il peut être important que les gens se montrent solidaires de la violence anti-asiatique sur les médias sociaux tout en attirant davantage l’attention sur la question.

« Les gens qui publient sur les réseaux sociaux en ce moment, cela nous aide », a déclaré Munn. « Cela nous donne l’impression d’être vus, surtout parce que dans la communauté asiatique, nous nous sentons souvent invisibles et notre douleur est invisible. »

Munn, Mindy Kaling, Daniel Dae Kim, LeBron James et une foule d’autres célébrités se sont prononcés contre la violence contre leurs grands médias sociaux cette semaine en utilisant le hashtag. #StopAsianHate.

«Si vous avez une plate-forme, utilisez-la», a déclaré Kim à Nguyen AUJOURD’HUI jeudi. « Parce qu’en ce moment, vous savez, nous, les Américains d’origine asiatique, devons sortir de notre propre chambre d’écho. Nous ne pouvons pas nous prêcher les uns aux autres parce que nous connaissons déjà l’air, nous connaissons déjà le sermon. »

Les experts recommandent également de se renseigner auprès des voisins et amis de l’AAPI pour leur faire savoir qu’ils ont votre soutien et pour reconnaître le racisme anti-asiatique. Le simple fait de passer du temps avec eux ou d’envoyer de la nourriture pourrait être un moyen simple de montrer leur soutien sans les alourdir de questions sur ce que vous pouvez faire pour eux.

Munn a déclaré qu’elle avait récemment contacté de nombreux amis ainsi que des personnes avec lesquelles elle n’avait pas eu de contact depuis un certain temps.

« Et donc le fait que les gens disent: » Hé, nous voyons ce qui vous arrive et ce n’est pas OK « , cela fait vraiment une différence », a-t-elle déclaré.

Faites un don si vous le pouvez

Des groupes comme StopAAPIHate et la National Asian American Pacific Islander Mental Health Association aident à fournir des ressources à la communauté AAPI.

Le groupe Send Chinatown Love aide à soutenir les restaurants, qui ont été durement touchés par la pandémie et ont peut-être été rejetés par l’aide gouvernementale.

Pour ceux qui se trouvent spécifiquement dans la région où la fusillade de cette semaine a eu lieu, la section d’Atlanta des Américains d’origine asiatique Advancing Justice accepte des dons pour aider les victimes et leurs familles. Vous pouvez également signer une déclaration de soutien à la communauté AAPI.

Renseignez-vous

La communauté AAPI a été confrontée à une douloureuse histoire de racisme qui remonte au 19ème siècle, y compris la loi d’exclusion chinoise de 1882 qui a empêché les travailleurs chinois d’entrer dans le pays.

Des projets tels que le podcast Self Evident: Asian America’s Stories, la série documentaire en cinq parties de PBS Asian Americans et la série documentaire YouTube #AsianAmCovidStories approfondissent tout, de l’histoire des Asiatiques en Amérique à leurs expériences récentes pendant la pandémie.

En outre, le ministère américain de la Justice décrit ce qui fait un crime de haine par rapport à un incident de partialité.

« Les Asiatiques ont eu plus de mal à prouver le racisme en grande partie parce que, en général, les gens ne connaissent toujours pas l’histoire et les luttes des Américains d’origine asiatique », a déclaré Stewart Kwoh, président émérite de Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles, à NBC News . «C’est le problème majeur auquel nous devons faire face en tant que société.»