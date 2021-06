Comment être la fille d’un parachutiste a fait de Julianne Moore une meilleure actrice

En grandissant, la famille de Julianne Moore n’est jamais restée très longtemps au même endroit, et même s’il y avait des défis pour elle, elle a dit que son enfance de globe-trotter l’avait aidée à devenir une meilleure actrice.

Moore, 60 ans, est né à Fort Bragg, l’installation de l’armée américaine en Caroline du Nord. Son père, Peter Moore Smith, était un parachutiste dans l’armée américaine, ce qui signifie que la famille a souvent déménagé pour sa carrière. Sa mère Anne Love Smith était écossaise.

« Pour moi, je pense que ce que j’ai vu, c’est que les gens croyaient que l’identité était solide et d’une manière ou d’une autre d’où vous veniez. C’est comme: » Vous êtes ceci « », a déclaré Moore à Willie Geist dimanche AUJOURD’HUI. « Nous nous définissons par la ville d’où nous venons, où nous grandissons, où nous allons à l’école, avec qui nous sommes amis et on a l’impression que c’est en quelque sorte vous et ce n’est pas, parce que c’est changeant, c’est mutable. »

Les déménagements constants signifiaient que Moore devait s’adapter à de nouvelles écoles, cultures et se faire de nouveaux amis. Sa famille vivait dans plusieurs États américains et Moore a fréquenté l’école secondaire en Allemagne de l’Ouest. Les nouveaux environnements lui ont donné l’occasion d’étudier les gens.

« Parce que vous allez dans une autre ville et que les gens ont d’autres types de comportements, cela ne veut pas dire qu’ils sont différents de vous. Cela signifie simplement que leur comportement est différent, donc vous regardez toujours les différences de comportement et ensuite vous êtes à la recherche d’une expérience universelle », a-t-elle déclaré.

Moore a remporté des éloges tout au long de sa carrière pour son large éventail, abordant la comédie dans le classique culte « The Big Lebowski » au drame dans « Still Alice », qui lui a valu un Oscar en 2015. Son dernier projet, la série limitée « Lisey’s Story « , est une adaptation du thriller de Stephen King et peut être diffusé sur Apple TV.

Alors que Moore a appris que les comportements peuvent être différents dans le monde, les gens de toutes les cultures et de tous les lieux partageaient un lien commun qui peut être ressenti à travers les films et la télévision.

« Nous devenons beaucoup plus globaux en termes de ce que nous voyons et de ce à quoi nous nous rapportons. C’est pourquoi vous pouvez regarder un film au Japon et il vous semblera si familier au sens humain, peut-être différent culturellement, mais vous vous y identifiez », a-t-elle déclaré. « C’est ce qui est fascinant à ce sujet. Vous regardez toujours ce qu’est un comportement par rapport à ce qu’est un soi essentiel. »