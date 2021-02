Comment étendre la mémoire RAM d’un ordinateur: tout ce que vous devez savoir

Avec les SSD, mémoire RAM est le composant auquel un utilisateur pense le plus souvent lorsqu’il s’agit de renouveler ou améliorer les performances de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureau. Mais comme pour les SSD, il est pratique de savoir très bien quelle mémoire RAM contribue aux performances de nos équipements ainsi que les types de RAM, comment choisir la plus appropriée et les caractéristiques d’une mémoire RAM dans laquelle il faut chercher avant de l’acheter pour notre équipement.





De combien de RAM ai-je besoin pour mon PC?

Lorsqu’un utilisateur envisage l’achat d’un nouveau PC ou l’amélioration de celui qu’il possède déjà, le quantité de RAM c’est l’un des facteurs de décision les plus importants. Obtenir la quantité de RAM dont vous avez besoin pour un ordinateur n’est pas facile.

Il n’y a pas de formule magique, mais pensez que pour un utilisateur de base n’ayant pratiquement pas d’édition de document ou de navigation sur Internet, 8 Go de RAM est déjà un minimum sur lequel tenter de s’étendre si le budget le permet. Actuellement, nous resterions à 8 Go comme mémoire recommandée sauf dans le cas des professionnels ou des joueurs qui ont besoin d’atteindre 16 Go et plus. Au final cela dépendra de notre budget, du logiciel à utiliser et de l’expérience que nous espérons avoir en utilisant l’équipement pour choisir la quantité de RAM.

Si nous n’achetons pas un nouveau PC mais étendons celui que nous avons déjà, nous devrions essayer de déterminer si nous avons besoin de plus de mémoire dans notre ordinateur et combien cela pourrait-il être. Une bonne idée serait de vérifier dans les tâches habituelles que nous faisons avec le PC, combien de mémoire nous consommons. Tant sous Windows que sous Mac ou Linux, il existe des options pour le consulter, comme le gestionnaire de tâches ou le moniteur d’activité.

Une fois que nous avons décidé de la quantité de mémoire que nous voulons acheter pour étendre la base de notre équipement il est conseillé de choisir des modules égaux (Par exemple, deux de 4 Go valent mieux qu’un seul de 8 Go si c’est le maximum que nous allons placer et que nous ne prévoyons pas d’étendre) et profitez ainsi des systèmes double canal (voire quadruples) de nos équipements si cette possibilité existe.

La mémoire RAM maximale prise en charge par notre PC

Si nous envisageons d’étendre la mémoire de notre ordinateur, les prévisions que vous avez faites peuvent ne pas être correctes pour un simple fait: la mémoire maximale que nous pouvons placer dans notre ordinateur est marquée par la carte mère à la fois le bureau et l’ordinateur portable et le système d’exploitation. Dans ce dernier cas, la version SSOO dépend et si elle est de 32 ou 64 bits, on peut ou non avoir plus de 4 Go de RAM. Si le système est 32 bits, autant que nous voulons étendre ces 4 Go, cela ne nous aidera pas.

L’extension de la mémoire RAM des ordinateurs portables n’est plus possible dans la plupart des ordinateurs les plus récents car elle est intégrée et ce sera juste celle que nous choisirons dans le processus d’achat

Selon le modèle et le chipset de la carte mère, le type de RAM supporté sera l’un ou l’autre, ainsi que le nombre de modules (et capacité maximale de chacun) que nous pouvons installer sur notre ordinateur.





Il est pratique que les modules de mémoire installés soient les mêmes, alors ayez des applications telles que CPU-Z à portée de main pour connaître tous les détails techniques des composants de votre PC.

Une autre considération importante lors de la recherche de RAM pour un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau (ou la quantité que nous pouvons étendre) est que, en fonction du chipset inclus dans la carte mère, nous aurons besoin type de mémoire spécifique en termes de nombre / capacité de puces internes. Si ce nombre est limité, il sera nécessaire d’essayer de trouver ces données sur le nombre de puces et leur capacité dans la fiche technique du fabricant, même si elles n’apparaissent pas toujours.

Nous devrions alors regarder l’image mémoire pour compter ces puces (s’ils sont à l’antenne), mais en s’assurant que c’est le vrai qu’ils vendent. Il est toujours préférable de le vérifier sur place avec le module en main.

Dans cette RAM, nous pouvons compter 8 puces pour chaque côté

Types de mémoire RAM et comment les identifier

Lorsqu’il s’agit d’étendre la mémoire RAM de notre ordinateur, la première chose à prendre en compte est la type de mémoire que nous pouvons placer et avec laquelle notre carte mère est compatible.





Une distinction importante doit être faite entre Mémoire DIMM et SO-DIMM. Les seconds, plus petits, sont ceux qui sont généralement inclus dans les ordinateurs portables et certains ordinateurs tout-en-un. Si nous achetons un type de DIMM pour un ordinateur portable, nous ne pourrons pas le placer.

Différences de taille entre les modules DIMM (en haut) et SO-DIMM (en bas)

Actuellement, la RAM de référence est la DDR4, bien que certains ordinateurs puissent nécessiter « générations« Précédentes telles que DDR3, DDR2 … Ces différentes générations ont des nombres de contacts différents et leur distribution, donc ils ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Nous devons être clairs sur lequel nous pouvons connecter à notre équipement comme tout autre Nous ne le ferons pas être en mesure de l’insérer physiquement directement. Ces informations peuvent être obtenues à partir du système d’exploitation, en regardant les informations sur la carte mère ou avec un logiciel tiers.

Dans les équipements actuels (avec les cartes mères et les processeurs modernes), le support des mémoires DDR4 est déjà courant, et elles en tireront davantage parti, même si en général, à l’exception des logiciels très spécifiques, entre DDR3 et DRR4 il n’y a pas de saut de consommation ou vitesse en fonction de la différence de prix.





Une autre caractéristique associée aux mémoires RAM est la partie de dissipation. Dans les modèles pour ordinateurs de bureau et hautes performances, il existe des modèles qui ajoutent à la mémoire elle-même une partie dissipative responsable du refroidissement de ces composants matériels est la plus adéquate possible. Ceci est important car cela peut interférer avec le placement d’autres éléments sur la carte mère.

La fréquence ou «vitesse» de la RAM

Une fois que nous connaissons le type de RAM que nous devrions acheter pour notre ordinateur et la quantité que nous allons installer, il est temps de regarder le Principales caractéristiques techniques de la RAM.

Le plus important a priori est le fréquence de fonctionnementIci, plus il y a de MHz, meilleures sont les performances théoriques de la mémoire, donc en principe nous voudrons que le chiffre associé au type de RAM que nous allons acheter soit aussi élevé que possible. Avec les nouvelles générations de RAM, la vitesse de fonctionnement augmente.

Cependant, nous devons veiller à la fréquence de travail maximale avec laquelle la carte mère est compatible. Oui, encore une fois, ce composant sera celui qui nous déterminera dans une large mesure quelle mémoire RAM pouvons-nous inclure pour l’agrandir. Aussi important vérifier si le BIOS est à jour pour profiter de la meilleure vitesse de fonctionnement de la mémoire.

Si nous ne nous occupons pas de cette option ou ne la configurons pas correctement (comme nous le verrons plus tard), nous ne profiterions pas de ces MHz supplémentaires pour lesquels nous avons sûrement payé un supplément.

Latence et autres caractéristiques des mémoires RAM

Outre la fréquence de travail maximale d’une mémoire RAM, l’autre paramètre qui mesure directement les performances / l’efficacité de notre module est latence. Cette valeur, qui est associée à l’acronyme CL (CAS Latency), sera d’autant meilleure que le chiffre est bas.

Dans les spécifications de la mémoire RAM, nous devons identifier les chiffres comme CL9, CL8 ou CL7. Dans ces cas, La mémoire CL7 sera meilleure qu’une CL9 si nous nous référons à la même fréquence de travail pour les deux.

Une autre valeur de référence sur les modules RAM est la tension. Pour la consommation, il est recommandé que la valeur soit la plus basse possible. Dans le cas de l’overclocking, c’est l’un des paramètres que l’on peut modifier pour améliorer les performances.





Configurer la RAM dans le BIOS

Une fois que vous avez installé la nouvelle RAM sur votre PC, la fréquence de fonctionnement maximale peut ne pas être ce que le module que vous avez acheté a promis.

La carte mère ne l’aura pas configurée correctement, vous devrez donc agir. Un moyen simple d’accomplir cette tâche consiste à utiliser le profil Intel XMP afin que la carte mère, si elle est prise en charge, configure automatiquement la fréquence, la tension et d’autres paramètres pour tirer pleinement parti de votre nouvelle RAM installée.

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec cette méthode, vous devez recourir à la configuration manuelle de tous ces paramètres.