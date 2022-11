Comment était la romance de Ryan Gosling et Rachel McAdams

CÉLÉBRITÉS

Ryan Gosling fête ses 42 ans et on se souvient comment il a vécu son histoire d’amour avec le protagoniste de The Notebook. Découvrez ce que l’acteur avait à dire après leur rupture !

©IMDBRyan Gosling et Rachel McAdams ont joué dans The Notebook.

Dans 2004a créé le film qui marquera un avant et un après dans le genre romantique : Le cahierk. D’après le roman du même nom de Nicholas Sparks, Journal d’une passion – tel qu’il a été traduit en Amérique latine – a été réalisé par Rachel McAdams Oui Ryan Gosling, qui fête aujourd’hui ses 42 ans. Mais l’histoire d’amour n’était pas seulement fictive, puisque le duo est également devenu un couple dans la vraie vie. Comment étaient ces années ?

Réalisé par Nick Cassavetes, le long métrage présente Allie et Noah, deux amants destinés à être ensemble mais constamment en conflit. « Dans cette histoire de retrouvailles d’un amour perdu, deux personnes ordinaires sont rendues extraordinaires par la force, la puissance et la beauté du véritable amour.« , indique le synopsis publié par hbo max, plateforme de streaming qui propose le film dans son catalogue. Et ce n’est pas trop loin de ce qui a vraiment réuni Gosling et McAdams alors qu’ils incarnaient ces personnages.

Le réalisateur lui-même a raconté dans une interview accordée à VH1 la tension vécue lors du tournage : « Ils ne s’entendaient même pas un jour sur le plateau. Alors que 150 personnes se tenaient pour une grande scène, Ryan est venu vers moi et m’a dit : ‘Voulez-vous faire sortir Rachel d’ici et demander à une autre actrice de lire avec moi hors caméra ? Je ne peux pas le faire avec elle, je ne comprends rien de tout ça‘ » Cependant, deux ans plus tard, ils se sont retrouvés à New York et ont découvert qu’ils pouvaient se donner une seconde chance et construire un lien au-delà du professionnel.

« Notre relation n’était pas quelque chose qu’aucun de nous ne s’attendait à sortir de cette expérience cinématographique. Cela montre que vous pouvez créer une alchimie à l’écran en disant au public que deux personnes s’aiment.Rachel McAdams a expliqué dans un dialogue avec The Times.Cependant, la relation de ce couple emblématique d’Hollywood n’a pas duré trop longtemps : bien qu’ils aient commencé à se fréquenter en 2005, en 2007, leur lien était déjà très faible.

Pourquoi avez-vous rompu ? Ryan Gosling lui-même condamné lors d’une conversation avec GQ : « Lorsque les deux personnes sont dans l’industrie du divertissement, c’est trop de show business pour des relations amoureuses. Tout est pris en charge par les lumières, donc rien ne peut pousser à partir de là”. Bien qu’ils soient séparés depuis plus d’une décennie, pour les amateurs de films romantiques, ils seront toujours l’un des meilleurs duos de ces derniers temps.

