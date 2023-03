Comment et quand voir le collier Cartier de María Félix qui coûte 20 millions d’euros ?

Supplémentaire

Le célèbre collier de deux crocodiles ayant appartenu à María Félix sera exposé à Mexico.

©Getty ImagesL’un des bijoux les plus emblématiques de María Félix sera exposé à Mexico

Marie Félix« La doña », n’était pas seulement connue pour sa carrière d’actrice, mais aussi comme l’une des femmes les plus distinguées du pays et nous vous dirons quand et où voir un de ses colliers Cartier, d’une valeur de 20 millions d’euros.

Parmi sa collection de bijoux figurent deux colliers qu’elle a spécifiquement demandés à Cartier, l’un d’eux il a été fabriqué à partir d’un crocodile que l’actrice a apporté au magasin pour servir de modèle et être reproduit et maintenant cette pièce fera partie d’une exposition à Mexico.

+ Quand et où le collier Cartier de María Félix sera-t-il exposé au CDMX ?

Le collier fait partie de l’exposition Design Cartier : un héritage vivantau Musée Jumex et comprend d’autres pièces de la marque de bijoux emblématique. Selon la page du musée, Il sera disponible à partir du 15 mars et jusqu’au 14 mai, soit pendant deux mois.

« El diseño de Cartier: Un legado vivo ofrece un recorrido por la historia de la Maison y de sus joyas emblemáticas. Pero, sobre todo, da cuenta del estilo Cartier, su lenguaje distintivo y su excelencia artesanal, así como la transmisión de este vocabulario au fil du temps« , dit le musée à propos de l’échantillon.

+ Comment María Félix a-t-elle obtenu le collier crocodile Cartier ?

Il est dit que C’était en 1975 lorsque la diva mexicaine entra dans une boutique Cartier à Paris avec son animal de compagnie, un crocodile, et demanda qu’une copie exacte lui soit faite. de votre animal avec des pierres précieuses.

Cartier a accepté et au lieu de fabriquer un seul crocodile, ils en ont fabriqué 2, qui peuvent être portés en collier ou en broches séparées, en or jaune et blanc 18 carats avec diamants, émeraudes et rubis.

En plus de cela, María Félix avait un collier serpent recouvert de diamants et d’émeraudes. Les deux pièces ont été acquises par Cartier après le décès de l’actrice.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?