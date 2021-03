Comment et quand regarder le documentaire sur Frida Kahlo sur National Geographic

Frida Kahlo Il faisait partie de ces personnes qui n’avaient pas besoin de vivre de nombreuses années pour laisser une marque indélébile dans le temps. Le peintre est décédé à 47 ans en 1954, mais son héritage est plus vivant que jamais en 2021. Tellement que National Geographic il prépare un documentaire sur sa vie qui sortira dans les prochains jours. Notez quand il s’ouvre et comment le regarder!

«La silhouette de Frida Kahlo, avec ses sourcils touffus et sa couronne de fleurs, est reconnue dans le monde entier comme un symbole du féminisme et de la révolution artistique. Cette production découvre, à travers un parcours de son œuvre picturale et épistolaire, les deux visages de la mexicaine artiste: Frida, le symbole, et l’autre Frida, celle qui a combattu sa propre fragilité et son humanité et qui est aperçue dans chacun de ses autoportraits colorés comme un fantôme de souffrance « , est le synopsis de Filmacity du long métrage qui durera 90 minutes.







Le documentaire d’origine italienne a été réalisé par Giovanni troilo et a la participation de l’actrice Asie Argenta. À travers des interviews exclusives, des documents de l’époque, des reconstitutions et une revue de ses œuvres les plus importantes, le film fera un voyage révélateur dans la vie de l’artiste.

Quand est Frida. Viva la Vida dans National Geographic?

Frida était une femme libre et dans ses œuvres, elle parlait ouvertement de sexualité, avortement, allaitement ou maternité. Cela a fait d’elle un symbole du féminisme même en ces temps. C’est pourquoi Nat Geo fera la première du documentaire Lundi 8 mars, Journée internationale de la femme. L’horaire sera du 21 heures du Mexique, de la Colombie et de l’Argentine; 23 heures Du Chili .

Le peintre possède quatre autres œuvres cinématographiques importantes qui ont été interprétées par des actrices importantes: Frida, nature vivante avec Paul Leduc (1984), Frida avec Salma Hayek (2002), Eisenstein à Guanajuato avec Cristina Velasco Lozano (2015) et Noix de coco avec Ofelia Medina (2017).