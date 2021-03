Comment et pourquoi Evanston paiera des réparations aux résidents noirs

Evanston, dans l’Illinois, est devenue ce qui est considéré comme la première ville des États-Unis à commencer à offrir des réparations aux résidents noirs qui ont été historiquement victimes de discrimination dans la banlieue de Chicago.

Les responsables d’Evanston ont voté en faveur du déblocage du premier lot de fonds par le biais d’un programme conçu pour assumer la responsabilité des pratiques de logement discriminatoires qui ciblent et privent les communautés noires depuis plus d’un siècle.

Comment fonctionnera le programme de réparations d’Evanston?

L’initiative distribuera 25 000 € chacun à 16 ménages noirs éligibles à utiliser pour les réparations domiciliaires ou comme acompte sur la propriété.

Pour être admissibles au programme, les résidents doivent avoir vécu à Evanston entre 1919 et 1969 ou être un descendant direct d’une personne qui vivait à Evanston à cette époque pendant les pratiques de redlining de la banlieue. Les participants doivent également prouver qu’ils ont été victimes de discrimination en matière de logement en raison des politiques en vigueur dans la ville à l’époque.

Les fonds pour les réparations proviendront en grande partie d’une nouvelle taxe sur la marijuana légalisée. Cela signifie que la population générale d’Evanston ne connaîtra aucun changement radical afin de rembourser les communautés noires.

Evanston a une longue histoire de privation de droits des résidents noirs.

La décision d’offrir des réparations à la communauté noire découle en grande partie d’un rapport de 2020 qui a enquêté sur la ségrégation explicite et implicite des Noirs dans la banlieue dans les années 1900.

Le rapport explique comment les Noirs étaient confrontés à des restrictions quant à leur lieu de résidence depuis 1855, lorsque le premier résident noir est arrivé. Ces restrictions ont continué à avoir un impact sur la manière dont ces domaines étaient financés et soutenus jusqu’aux années 1960.

Et même après la suppression des règles explicites sur le lieu et la façon dont les Noirs pouvaient vivre, les effets de la ségrégation continuent d’empiéter sur la capacité des Noirs à prospérer économiquement et socialement.

En raison de ce type de ségrégation et d’autres pratiques de logement déloyales, les résidents noirs de la ville ont été empêchés de posséder des maisons et de créer une richesse intergénérationnelle, dont les effets ont été durables.

À ce jour, les résidents blancs d’Evanston gagnent plus que les résidents noirs de 46 000 € par an. Les réparations seront un moyen de resserrer cet écart en offrant des fonds pour le développement communautaire.

« Nous avons dû faire quelque chose de radicalement différent pour remédier à la fracture raciale que nous avions dans notre ville, qui comprend l’oppression historique, l’exclusion et le désinvestissement dans la communauté noire », a déclaré l’échevin Robin Rue Simmons à propos des réparations.

Le programme de réparation d’Evanston est la première des nombreuses étapes visant à élever les communautés noires à travers l’Amérique.

Le nouveau programme est l’un des premiers signes d’action découlant des conversations de longue date sur les réparations.

Ce qui était autrefois un problème marginal dans la communauté noire devient rapidement un sujet de préoccupation nationale alors que de plus en plus d’organisations font pression pour que les Noirs soient indemnisés pour la discrimination qu’ils ont subie – et continuent de le faire.

Début mars, les prêtres catholiques de l’ordre jésuite ont promis 100 millions de dollars à la communauté noire pour réparer leur implication dans l’esclavage.

Pendant ce temps, la représentante américaine Sheila Jackson Lee a parrainé une nouvelle législation qui crée une commission chargée d’élaborer des propositions de réparation pour les Afro-Américains.

Sa législation a été soutenue par Amalgamated Bank qui appelle le gouvernement à jouer un rôle actif dans la compensation économique des Afro-Américains pour le racisme systémique.

La banque a également exhorté le gouvernement à présenter des excuses explicites pour la fondation de l’esclavage dans l’économie d’aujourd’hui.

Ces réparations sont un effort précieux et tangible pour faire pression pour une Amérique de plus en plus antiraciste et pour surmonter certains des nombreux obstacles auxquels les communautés noires sont confrontées dans la lutte pour l’égalité sociale, économique et politique.

Les réparations ne sont pas venues sans objections.

Les organisateurs derrière Evanston Rejects Racist Reparations ont remis en question la valeur de ces réparations en affirmant qu’elles ne financeront qu’un nombre limité de ménages noirs plutôt que de profiter à la communauté dans son ensemble.

D’autres rejettent les réparations sur le plan idéologique en faisant valoir qu’il n’y a pas de valeur économique à la mesure des souffrances subies par les Noirs.

Des érudits comme Shelby Steele parlent ouvertement depuis des années de la façon dont ils pensent que les réparations nuisent à l’autodétermination des Noirs et à leur capacité à aller de l’avant sans aide.

De plus, comme l’échevine Cicely Fleming l’a souligné dans un communiqué, limiter le programme au logement limite le choix personnel quant à la manière dont les gens peuvent utiliser les fonds de réparation.

« Les vraies réparations doivent respecter l’autonomie des Noirs et leur permettre de déterminer comment les réparations seront gérées, y compris les paiements en espèces en option », a-t-elle déclaré. « On leur refuse cela dans cette proposition, qui donne de l’argent directement aux banques ou aux entrepreneurs en leur nom. Si nous faisons des réparations, faisons les réparations correctement. »

Le débat autour des réparations suscite une discussion importante sur ce que signifie être antiraciste et sur tout ce qui peut ou devrait être fait pour vraiment remédier aux défaillances du passé.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement.