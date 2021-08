Comment et pourquoi embaucher MUBI

Lors de l’embauche d’une plate-forme pour diffusion nous trouvons une diversité d’options qui augmente. Si tu veux séries et filmsVous avez sûrement déjà une application sur votre smartphone pour les avoir à portée de main et en profiter à tout moment. MUBI, l’un des services d’abonnement, est l’une des meilleures options si vous recherchez un catalogue avec le films classiques de l’industrie et des nouvelles versions. Ici, nous vous expliquons comment et pourquoi vous devriez l’embaucher.

Birdman est l’une des options proposées par le catalogue MUBI (Fox Searchlight).



La plateforme se concentre sur les films qui ont marqué l’histoire du cinéma. De cette façon, vous trouverez plus qu’un contenu intéressant appartenant à cinéastes primés du monde entier, mais aussi de nouvelles versions de administrateurs indépendants. « Nos experts visitent les festivals de cinéma afin de voir les films récents les plus excitants et les plus originaux », disent-ils de MUBI.

En ce sens, vous trouverez des centaines de propositions à apprécier sur votre PC, Mac, iPhone, iPad, Apple TV, Android, Playstation, Roku ou Samsung Smart TV. Comment est-il contracté ? Grâce à son site Web, vous pourrez accéder, tout d’abord, essai de sept jours complètement libre. Une fois que vous aurez décidé de votre abonnement, vous pourrez compter sur un catalogue qui intègre chaque jour un nouveau film sans aucun type de publicité. Sur iOS et Android, le contenu peut être téléchargé.







La valeur par mois a un prix déterminé en fonction de chaque pays, mais son embauche annuelle offre un pourcentage de remise assez important. Par exemple, en Argentine, son Coût mensuel C’est 399€ mais en optant pour l’abonnement d’un an, la plateforme cède 43%. De plus, pour étudiants il existe un avantage exclusif qui leur permet d’accéder au contenu en payant moins que le reste des utilisateurs.

Que voir au MUBI ?

Si vous aimez les films classiques, c’est votre plate-forme. Parmi plus d’un millier d’options, vous trouverez, par exemple, Le club de combat (David Fincher), Tout sur ma mère (Pedro Almodovar), Les temps modernes (Charlie Chaplin), Le roi de la comédie (Martin Scorsese) ou alors Tu ne tueras (Krzysztof Kieślowski). Vous pouvez également voir des tendances plus récentes telles que bébé Shiva (Emma Seligman), Homme-oiseau (Alejandro González Iñárritu) ou Carole (Todd Haynes).