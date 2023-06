Comment et à quelle heure voir « The Walking Dead : Dead City »

« The Walking Dead : la ville morte» est le quatrième spin-off de la populaire franchise post-apocalyptique basée sur la série de bandes dessinées de Robert Kirkman après « Fear The Walking Dead », « The Walking Dead : World Beyond » et « Tales of the Walking Dead », mais la première série directement dérivé du drame original.

Voir également:

La fiction créée par Eli Jorné et initialement intitulée « Isle of the Dead » comporte six épisodes qui suivent Maggie et Negan alors qu’ils recherchent Hershel Rhee à New York, où ils feront face à de nouveaux dangers et à des survivants qui ont transformé cette ville.

Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan dirigent le casting de «The Walking Dead : la ville morte”composé de Gaius Charles, Jonathan Higginbotham, Mahina Napoleon, Trey Santiago-Hudson et Charlie Solis.

Lauren Cohan revient dans le rôle de Maggie Greene dans la série « The Walking Dead : Dead City » (Photo : AMC)

COMMENT VOIR « THE WALKING DEAD : DEAD CITY » ?

« The Walking Dead : la ville morte» sortira le 18 juin 2023 à 22h00 (heure de l’Est) et 21h00 (heure centrale) aux États-Unis via AMC. Un nouvel épisode sortira chaque dimanche et sera également disponible sur la plateforme de streaming AMC+.

COMMENT VOIR « THE WALKING DEAD : DEAD CITY » EN ESPAGNE ?

En Espagne, « The Walking Dead : Dead City » sera diffusé à partir du lundi 19 juin 2023 via AMC+.

COMMENT VOIR « THE WALKING DEAD : DEAD CITY » EN AMÉRIQUE LATINE ?

« The Walking Dead : Dead City » sera présenté en première en Amérique latine le dimanche 18 juin 2023 sur Star+.

BANDE-ANNONCE POUR « THE WALKING DEAD: DEAD CITY »

DE QUOI PARLE « THE WALKING DEAD: DEAD CITY » ?

Selon le synopsis officiel d’AMC, « Des années après la fin de « The Walking Dead », Maggie et Negan se retrouvent dans un New York post-apocalyptique, à la recherche du fils kidnappé de Maggie, Hershel.

Là, ils doivent affronter une ville où les survivants en ont fait leur monde d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur.”.