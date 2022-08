Comment et à quelle heure voir « She-Hulk », la nouvelle série Marvel et Disney Plus

Avec Tatiana Maslany« She-Hulk : Défenseur des héros » (« She-Hulk : avocate » dans sa langue d’origine) est la nouvelle série Marvel et Disney Plus. La fiction créée par Jessica Gao est basée sur le personnage éponyme de Marvel Comics et suit Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires judiciaires liées aux êtres surhumains qui doivent affronter la vie compliquée d’un hulk vert de deux mètres surpuissant.

La mini-série qui fait partie de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel (MCU, pour son acronyme en anglais) a Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro et Jessica Gao comme producteurs exécutifs.

Alors que Mark Ruffalo (Bruce Banner), Jameela Jamil (Mary MacPherran), Ginger Gonzaga (Nikki Ramos), Tim Roth (Emil Blonsky), Renée Elise Goldsberry (Mallory Book) et Benedict Wong (Wong), entre autres, complètent le casting de « elle hulk”.

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « SHE-HULK » ?

Le premier épisode de « elle hulk” sera la première le jeudi 18 août sur Disney Plus. Chaque mercredi un nouveau chapitre sortira jusqu’au 13 octobre 2022.

Épisode 1 : 18 août 2022

Épisode 2 : 28 août 2022

Épisode 3 : 1er septembre 2022

Épisode 4 : 8 septembre 2022

Épisode 5 : 15 septembre 2022

Épisode 6 : 22 septembre 2022

Épisode 7 : 29 septembre 2022

Épisode 8 : 6 octobre 2022

Épisode 9 : 13 octobre 2022

