Comment et à quelle heure voir « Qui est le masque ? 2022 »

« C’est qui le masque ?» est de retour et, dans cette nouvelle édition, ils auront les meilleurs personnages. Si vous songiez à syntoniser le programme de TelevisaUnivisionnous vous expliquons ici comment et à quelle heure le faire.

C’est une émission de télé-réalité qui inviter des personnages incroyables à chanter. En outre, un groupe de panélistes accompagne le public et le public dans leur tentative de découvrez votre identité avec les indices que vous leur donnez.

Les chercheurs seront à nouveau des célébrités bien-aimées. A cette occasion, ils seront YouriCarlos Rivera, Juan Pa Zurita et, rejoignant l’équipe, Galilée Montijo.

Omar Chaparro est l’animateur de la saison 4 de « Qui est le masque ? » (Photo : Télévision)

COMMENT VOIR « QUI EST LE MASQUE 2022″ ?

La version 2022 de « Qui est le masque? » sera présenté en première le 16 octobre sur la chaîne Las Estrellasla chaîne diffusée sur la télévision ouverte mexicaine.

De plus, si vous ne résidez pas au Mexique, vous pouvez voir des aperçus de l’émission de téléréalité à travers son réseaux sociaux et le Site officiel du programme.

À QUELLE HEURE POUR VOIR « QUI EST LE MASQUE 2022″ ?

Si vous souhaitez vous connecter à l’émission « Who is the Mask? » vivre, ce sera diffusé ce dimanche 16 octobre à 20h30 (heure du Mexique).