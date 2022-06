Comment et à quelle heure voir « Ms. Marvel », série Disney+

« Mme Merveille”, créée par Bisha K. Ali et mettant en vedette Iman Vellani, est la nouvelle série de Disney+ qui fait partie de la phase quatre du Univers cinématographique Marvel (MCU). La fiction en six épisodes préparera le terrain pour le film « The Marvels », auquel participera Captain Marvel.

Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur et Matt Lintz font également partie du casting de la série qui a été enregistrée à partir de novembre 2020, à Atlanta, en Géorgie et dans le comté d’Hudson, dans le New Jersey, jusqu’en mai 2021 en Thaïlande. .

A l’origine, la première de « Mme Merveille» était prévu pour fin 2021, mais a été reporté en raison de la sortie de «oeil de faucon”. En novembre 2021, le PDG de Disney, Bob Chapek, révélait que la fiction arriverait au quatrième trimestre 2022. Alors, quand sortira-t-elle ?

Kamala Khan avec son meilleur ami Bruno Carrelli dans « Ms. Marvel » (Photo : Disney Plus / Marvel Studios)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR “MS. MERVEILLE »?

Le premier épisode de « Mme Merveille” sera la première de ce mercredi 8 juin dans Disney+. Chaque mercredi, un nouveau chapitre sera publié jusqu’à 13 juillet 2022.

Épisode 1 : 8 juin 2022

Épisode 2 : 15 juin 2022

Épisode 3 : 22 juin 2022

Épisode 4 : 29 juin 2022

Épisode 5 : 6 juillet 2022

Épisode 6 : 13 juillet 2022

HORAIRE POUR VOIR “MS. MARVEL” PAR PAYS

Mexique : 02h00

Pérou : 03h00

Colombie : 03h00

Equateur : 3h00

Chili : 5h00

Bolivie : 04h00

Paraguay : 5h00

Vénézuela : 4h00

Argentine : 5h00

Uruguay : 5h00

Espagne : 9h00

QU’EST-CE QUE « MS. MERVEILLE »?

Selon le synopsis officiel, «‘Mme Merveille‘ présente Kamala Khan, une adolescente musulmane américaine qui grandit à Jersey City. Un joueur passionné et un écrivain de fan-fiction vorace, Kamala est un méga fan de super-héros avec une imagination démesurée, surtout quand il s’agit de Capitaine Marvel.

Cependant, Kamala a le sentiment qu’elle ne s’intègre pas à l’école et parfois même à la maison. Eh bien, jusqu’à ce qu’il acquière des super pouvoirs comme les héros qu’il a toujours admirés. Parce que la vie s’améliore avec les super pouvoirs, n’est-ce pas ?”