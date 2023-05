Comment et à quelle heure voir le dernier chapitre de « The Lord of the Skies 8 »

« Le Seigneur des cieux » est l’une des séries les plus populaires de Telemundo, en grande partie en raison de l’histoire captivante que le studio a construite autour au trafiquant de drogue redouté joué par Rafael Amaya. En fait, Aurelio Casillas « est revenu à la vie » dans la huitième saisonalors qu’il avait déjà été présumé mort il y a longtemps, et face à la fin de cette trancheon ne peut s’attendre qu’à des choses encore plus importantes pour le cartel.

Le dernier épisode a commencé à être diffusé le 17 janvier 2023 et a développé des arcs très intéressants tels que la romance entre les personnages de Rafael Amaya et Africa Zavala.

Aussi, il y avait grosses pertes comme Super Javil’intérêt amoureux de Rutila Casillas, pour lequel il a juré de se venger de la DEA.

Après tout cela, le programme Telemundo prépare une finale spectaculaire qui viendra avec le chapitre 88.

QUAND ET OÙ L’ÉPISODE FINAL DE LA SAISON 8 DE « LE SEIGNEUR DES CIEL » SERA-T-IL PARU ?

Le final de la saison 8 de « The Lord of the Skies » est diffusé le lundi 22 mai 2023 via le signal Telemundo.

África Zavala joue Mecha de la Cruz dans la saison 8 de « El Señor de los Cielos » (Photo : Telemundo)

Si vous n’avez pas accès à la chaîne en direct, vous pouvez télécharger votre application pour les appareils électroniques dans les centres d’application.

De même, aux États-Unis, ils peuvent accéder au Plateforme de streaming Peacockqui est disponible pour cette région.

À QUELLE HEURE ARRIVE LE DERNIER ÉPISODE DE « LE SEIGNEUR DES CIEUX » SAISON 8 PREMIÈRE?

« The Lord of the Skies » diffuse ses épisodes sur 20 h 00, heure centrale et 21 h 00, heure de l’Est aux États-Unis. Cependant, le calendrier varie en fonction du pays dans lequel ils se trouvent.

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 20:00

20:00 Colombie, Pérou et Équateur : 21h00

21h00 Venezuela, Bolivie, Porto Rico : 22h00

22h00 Argentine, Chili et Paraguay : 11:00 heures de l’après midi.

11:00 heures de l’après midi. Espagne: 03h00 le mardi 23 mai

QUE PEUT-ON ATTENDRE DU FINAL DE LA SAISON 8 DE « EL Señor de los Cielos » ?

Une vidéo diffusée sur Internet a donné quelques indices sur ce qui pourrait se passer dans l’épisode final de « The Lord of the Skies » saison 8. Tout d’abord, il est possible qu’une grande confrontation entre Rutila Casillas et Diana Ahumada se produise se produire.

Le Seigneur des cieux – Dans les coulisses