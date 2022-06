Comment et à quelle heure voir la saison 3 de « The Boys »

Après presque deux ans d’attente, la troisième saison de « The Boys » enfin les premières le 3 juin 2022 sur Amazon Prime Video et ramène l’équipe dirigée par billy boucher (Karl Urban) qui doit affronter de nouveaux ennemis et faire face à un changement inattendu.

En fait, Antony Starr, qui joue Homelander, a déclaré à TVLine que le nouvel épisode est « de loin l’une des saisons de télévision les plus agréables à laquelle j’ai jamais eu la chance de participer ».

Rejoindre le casting dirigé par Urban et Starr sont les acteurs Jensen Ackles, Laurie Holden, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler, Miles Gaston Villanueva, Kristin Booth et Jack Doolan.

Marvin T. Milk, Billy Butcher et Hughie Campbe reviennent dans la saison 3 de « The Boys » (Photo : Amazon Prime Video)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 3 DE « THE BOYS » ?

La troisième saison de « Les garçons” sera la première de ce vendredi 3 juin dans Amazon Prime Vidéo. À cette date, les trois premiers épisodes du nouvel épisode seront publiés et plus tard, un épisode par semaine sera publié jusqu’à 8 juillet 2022.

Chapitre 1 : Vendredi 3 juin

Chapitre 2 : Vendredi 3 juin

Chapitre 3 : Vendredi 3 juin

Chapitre 4 : Vendredi 10 juin

Chapitre 5 : Vendredi 17 juin

Chapitre 6 : Vendredi 24 juin

Chapitre 7 : Vendredi 1er juillet

Chapitre 8 : Vendredi 8 juillet

PROGRAMME POUR VOIR « THE BOYS 3″ PAR PAYS

Mexique : 02h00

Pérou : 03h00

Colombie : 03h00

Equateur : 3h00

Chili : 03h00

Bolivie : 04h00

Paraguay : 5h00

Vénézuela : 4h00

Argentine : 5h00

Uruguay : 5h00

Espagne : 9h00

QUE SAIT-ON DE LA SAISON 3 DE « THE BOYS »

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le créateur de «Les garçons« , Eric Kripke, a noté que dans la troisième saison « explorera les Sept avant les Sept», c’est-à-dire à Payback, un groupe de super-héros dirigé par Soldier Boy (Jensen Ackles).

« À travers l’histoire des supers, nous pouvons raconter un peu l’histoire des États-Unis et comment nous nous sommes retrouvés dans la position actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Soldier Boy nous donne l’opportunité de le fairedit Kripke.

Concernant Homelander, il a confirmé qu’il continuera d’être une menace dans les nouveaux chapitres, plus précisément, un « maniaque meurtrier”. Par ailleurs, le créateur deLes garçons » a révélé que le troisième volet comprendra une orgie de super-héros appelée » Herogasm » et un épisode musical centré sur Frenchie et Kimiko.