Comment et à quelle heure voir « La Promesa », la nouvelle série TVE sur La 1

« La promesse » c’est un nouveau Séries TV qui sortira très prochainement en Espagne. La production créée par Josep Cister Rubio est basée sur le succès « Downton Abbey » et présente les stars Ana Garcés, María Castro et Eva Martín dans son casting.

Dans la fiction, dont les événements se déroulent en 1913, le jeune Janna il cherche à obtenir justice pour sa mère assassinée il y a 15 ans et à enquêter sur le sort de son frère, kidnappé alors qu’il était nouveau-né. Pour ce faire, vous devez interagir avec le Marquis de Lujan.

Vous voulez savoir comment et à quelle heure voir « The Promise » ? Dans les lignes qui suivent, nous vous révélons ce que nous savons du lancement du projet dans Le 1.

QUAND EST LA PREMIÈRE DE « LA PROMESSE » ?

La série « La promesse » sortira le jeudi 12 janvier 2023avec un double chapitre et après un spécial du programme « Le chasseur ».

Au début, on pensait que sa diffusion commencerait le 11 janvier. Cependant, la date a été modifiée afin de ne pas concurrencer « Scandale : histoire d’une obsession » de Télécinco.

Le casting de « The Promise » (Photo : RTVE)

À QUELLE HEURE FAIT LA PREMIÈRE DE « LA PROMESSE » ?

« La promesse » sera publié dans programme heure de grande écoute le jour de sa première. C’est-à-dire qu’il sera diffusé le 12 janvier à 22h00.

Cependant, à partir de vendredi 13 janvier 2023sera diffusé quotidiennement : de Du lundi au vendredi à 16h30. Celle-ci prendra alors la place qu’elle occupait « Belle Allemagne ».

COMMENT VOIR « LA PROMESSE » ?

La série « La promesse » peut être vu dans Espagne à travers le signal le 1le premier canal de Télévision espagnole (TVE). Le programme sera également disponible via la plateforme de streaming RTVE Joueren ligne et en direct.

Mauro est un laquais. Mademoiselle Eleanor. Et c’est pourquoi ils savent que même s’ils sont amoureux, leur relation ne sera pas facile. Arrivera-t-il à vaincre son amour ? Découvrez-le dans ‘La promesse’. ???? Première ce jeudi à 22h00 dans @La1_tve et à partir du vendredi à 16h30 pic.twitter.com/sX1Z4MLj6F – Jeu RTVE (@rtveplay) 10 janvier 2023

QU’EST-CE QUE « LA PROMESSE » ?

Selon le synopsis officiel, le monde entier est au bord du gouffre en 1913, mais il existe des havres de paix isolés des conflits. Comme le Palais La Promesa, dans la vallée de Los Pedroches, propriété du Marquis de Lujanl’un des plus grands propriétaires terriens du pays.

Ce jour-là, le Palais s’habille pour célébrer le mariage de l’héritier, Thomas. A peine terminée l’invitation, l’apparition d’un avion attire l’attention de tous. il le pilote Manuel (Arturo Sancho), fils des marquis. Soudain, l’appareil perd de l’altitude jusqu’à ce qu’il s’écrase. Manuel est sur le point d’être consumé par les flammes ; mais quelqu’un parvient à le sauver: Jana (Ana Garcés).

Le Marquis lui offre une récompense financière, mais elle ne veut qu’un emploi au Palais et a un motif clair : rendre justice à sa mère, assassinée il y a quinze ans, et enquêter sur le sort de son frère, kidnappé alors qu’il était nouveau-né. . Et le seul indice dont il dispose est lié aux marquis de Luján. L’heure de la vengeance est venue. Il n’y a qu’un élément sur lequel je n’avais pas compté : Manuelfils des marquis… et la dernière personne dont elle s’attendrait à tomber amoureuse.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LA PROMESSE »