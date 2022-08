Comment et à quelle heure voir la première de « House of the Dragon », la préquelle de « Game of Thrones »

Après une longue attente, « Maison du Dragon”, Série HBO Max co-créée par George RR Martin et Ryan Condals’ouvre le 21 août 2021. La préquelle de « Game of Thrones » se déroule près de 200 ans avant les événements de la fiction originale et alors que la dynastie Targaryen dans toute sa splendeur jusqu’à ce que la guerre interne les conduise à une chute progressive.

Le même que « Game of Thrones», la nouvelle série de la franchise est basée sur le travail de George RR Martin, principalement dans les livres « Fire and Blood », « Dangerous Women » et « Canallas ».

Alors qu’Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Matt Smith, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno et Fabien Frankel sont les acteurs qui dirigent le casting de « Maison du Dragon”.

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « LA MAISON DU DRAGON » ?

« Maison du Dragon”, la préquelle de “Game of Thrones”, premières ce dimanche 21 août dans hbo maxtandis que le reste des épisodes sera diffusé tous les dimanches jusqu’au 23 octobre.

Les Héritiers du Dragon : 21 août

The Rogue Prince (Le prince rebelle): 28 août

Épisode 3 : 4 septembre

Épisode 4 : 11 septembre

Épisode 5 : 18 septembre

Épisode 6 : 25 septembre

Épisode 7 : 2 octobre

Épisode 8: 9 octobre

Épisode 9 : 16 octobre

Épisode 10 : 23 octobre

HORAIRES POUR VOIR « MAISON DU DRAGON » PAR PAYS