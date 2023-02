Comment et à quelle heure voir « La penúltima y me voy », les docu-séries de Joaquín Sánchez sur Antena 3

« L’avant-dernier et je m’en vais » est une nouvelle série documentaire sur Antena 3 centrée sur la figure du footballeur Joaquín Sánchez. Après le succès de « Joaquin, le débutant », c’est le deuxième projet de Joueur du Real Betis Produit par Atresmedia et Proamagna.

En ce sens, la chaîne espagnole fait à nouveau confiance au charisme de ce célébrité espagnolequi a gagné l’affection d’une grande partie du public depuis ses apparitions continues dans des programmes tels que La fourmilière.

Vous voulez en savoir plus sur sa prochaine production ? Ci-dessous, découvrez comment et à quelle heure voir « L’avant-dernier et je m’en vais »les docu-séries du footballeur Joaquín Sanchez dans Antenne 3.

DE QUOI PARLE « LA PENULTIMA ET J’Y VAIS » ?

« L’avant-dernier et je m’en vais » c’est un travail biographique. L’objectif principal de la série est de se plonger dans la vie de l’athlète populaire, surtout quand il approche à la fin de sa carrière professionnelle.

En ce sens, nous assisterons à des moments importants dans la trajectoire de Joaquín Sanchezune partie de son côté le plus personnel et des témoignages de ses proches et collègues.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LA PENULTIMA ET J’Y VAIS »

QUAND ET À QUELLE HEURE EST-CE QUE « LA PENULTIMA ET JE VAIS » PREMIÈRE ?

La série documentaire « L’avant-dernier et je pars » sera présentée en première le jeudi 2 février à 22h45. En d’autres termes, il sera lancé en concurrence directe avec le « Benidorm Fest » de RTVE.

Au long de 8 chapitres, le programme devrait mener la heure de grande écoute. C’est quelque chose que « Joaquín, el novato » a déjà réalisé, lorsqu’il est devenu le meilleur lancement de réseau dans le divertissement des 10 dernières années.

La docu-série est un projet sur lequel on travaille depuis plus d’un an et qui promet de continuer à découvrir l’une des plus grandes révélations de la télévision contemporaine.

Joaquín Sánchez montrera une partie de sa vie conjugale dans « La penúltima y me voy » (Photo: Antena 3)

COMMENT VOIR « LA PENULTIMA ET J’Y VAIS » ?

« L’avant-dernier et je m’en vais » peut être vu dans Espagne à travers le signal Antenne 3. De plus, le programme sera disponible via la plateforme de streaming ATRE Player Premium.

En tant qu’utilisateur du service, vous aurez accès à des épisodes de la série télévisée, des avant-premières exclusives et du matériel supplémentaire de la production.