Comment et à quelle heure voir « Euphoria » – Saison 2 Episode 8

Après les rechutes de Rue, les coups de Nate, les secrets de Cal Jacobs dévoilés, la trahison de Cassie, la révélation de Rue et la pièce acclamée de Lexi, la deuxième saison de « euphorie» prend fin le dernier dimanche de février 2022.

Maddy voulait se venger de sa meilleure amie et de son ex, mais la visite menaçante de Nate pour récupérer la vidéo de son père avec Jules a fait reculer ses plans. Va-t-elle enfin affronter ceux qui l’ont trahie ?

Comment Cassie va-t-elle réagir après la pièce de théâtre de sa sœur ? Alors que la plupart ont apprécié et applaudi la performance, Nate est devenu si mal à l’aise avec sa performance qu’il a quitté l’auditorium et a mis fin à sa relation avec Cassie.

Cassie voyant Nate affecté par le travail de Lexi dans l’avant-dernier épisode de la saison 2 de « Euphoria » (Photo : HBO)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA FIN DE LA SAISON 2 DE « EUPHORIA » ?

Le huitième et dernier épisode de la deuxième saison de « euphorie” sera la première de ce dimanche 27 février 2022 au hbo max.

PROGRAMME DE « EUPHORIA » SAISON 2 CHAPITRE 8

Mexique : 20h00

Pérou : 21h00

Colombie : 21h00

Chili : 23h00

Argentine : 23h00

QUE SE PASSE-T-IL A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « EUPHORIA » ?

D’après le synopsis officiel de ‘All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name’ (‘Toute ma vie, mon cœur a aspiré à quelque chose que je ne peux pas nommer’) (2×08), dernier chapitre du deuxième saison de « euphorie», « Des fragments de mémoire se heurtent au présent et au futur ».

Apparemment, dans la bande-annonce du dernier épisode, après que Nate (Jacob Elordi) a rompu avec elle et l’a chassée de chez elle, Cassie (Sydney Sweeney) retourne à l’auditorium et confronte Lexi et Maddy.

De plus, tout semble indiquer que Fezco est en danger, puisque Cluster, le petit ami de Faye, en collaboration avec la police l’ont mis au milieu de l’enquête sur la disparition de Mouse. Dont le sillage est les protagonistes de « euphorie” ?