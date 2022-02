Comment et à quelle heure voir « Euphoria » – Saison 2 Episode 5

Dans le précédent épisode de la deuxième saison de « euphorieAlors que les relations sont célébrées et remises en question lors de la fête d’anniversaire de Maddy (Alexa Demie), Jules (Hunter Schafer) se tourne vers Elliot (Dominic Fike) pour obtenir des conseils.

De plus, Rue (Zendaya) ouvre sa valise pleine de drogue, qu’elle ne fait que consommer au lieu de vendre, soit dit en passant, et dit : « Mon Dieu, j’espère juste que Jules ne découvrira pas ce que je m’apprête à faire », mais Elliot révèle enfin votre secret.

Cal fait un voyage dans le passé et finit tellement ivre qu’il se fait virer du bar, rentre à la maison et révèle son histoire sexuelle. Alors que va-t-il se passer dans le prochain épisode de « euphorie” ?

Cassie pleure sur le chagrin de Nate dans le quatrième épisode de la deuxième saison de « Euphoria » (Photo : HBO Max)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « EUPHORIA » SAISON 2 CHAPITRE 4 ?

Le cinquième épisode de la deuxième saison de « euphorie”, sera la première de ce dimanche 6 février 2022 dans hbo max. Chaque dimanche, il y aura un nouveau chapitre de la série créée par Sam Levinson.

PROGRAMME DE LA SAISON 2 DE « EUPHORIA »

Mexique : 20h00

Pérou : 21h00

Colombie : 21h00

Chili : 23h00

Argentine : 23h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS « EUPHORIA » SAISON 2 CHAPITRE 4?

D’après le synopsis officiel de ‘Stand Still Like the Hummingbird’ (‘Reste immobile comme le colibri’) (2×05), cinquième épisode de la deuxième saison de «euphorie», le destin a un moyen d’atteindre ceux qui essaient de le laisser derrière lui.

Apparemment dans la bande-annonce du nouvel épisode, Rue pourrait faire une overdose, puisqu’elle n’apparaît pas dans la bande-annonce et Jules a l’air très désemparé en sanglotant dans son lit. De plus, la présence de la police pourrait être un signe que quelque chose ne va pas.

La vidéo commence par la voix off de Laurie, le trafiquant de drogue qui a vendu la drogue à Rue dans les chapitres précédents. « Plus vous utilisez longtemps, tous les produits chimiques de votre cerveau qui vous font vous sentir bien commencent à s’affaiblir et à dépérir. Les choses qui ne se sentent pas bien ne se sentent plus si mal», précise-t-il.