Comment et à quelle heure voir « Dark Desire » Saison 2 EN LIGNE

Bien qu’à la fin de la première saison de « sombre désir» (« Dark Desire » en anglais), un thriller mexicain de Netflix mettant en vedette Maite Perroni et Alejandro Speitzer, l’identité de « l’assassin » de Brenda a été révélée, il reste encore plusieurs histoires inachevées qui seront finalement abordées dans le deuxième volet qui arrivera en février 2022.

Le deuxième volet du drame réalisé par Kenya Márquez et Epigmenio Ibarra a été tourné en 2021 selon les protocoles stricts de Covid-19, et jusqu’à présent, il n’a pas été révélé combien d’épisodes il aura. La première saison comptait 18 épisodes.

Outre le retour de Perroni (Alma), Speitzer (Darío), Regina Pavón (Zoe), Erik Hayser (Esteban) et Jorge Poza (Leonardo), les acteurs Catherine Siachoque (Lys Antoine), Ariana Saavedra et Arturo Barba rejoignent le casting . nouvelle tranche desombre désir”.

Maite Perroni dans le rôle d’Alma Solares dans la série mexicaine « Dark Desire » (Photo : Netflix)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 2 DE « DARK DESIRE » ?

La deuxième saison de « sombre désir» sera présenté en première dans Netflix cette mercredi 2 février 2022 sur Netflix. Aux horaires suivants par pays :

PROGRAMME DE LA SAISON 2 DE « DARK DESIRE »

Mexique : 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 03h00.

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « DARK DESIRE » ?

Selon le synopsis officiel de la deuxième saison de « sombre désir», le passé nous parvient toujours, surtout ceux qui veulent le fuir… et Darío et Alma le savent bien. Bien qu’ils sachent que leur relation est impossible, les souvenirs constants de leurs rencontres et l’intensité de leur passion ne font que confirmer que leur désir l’un pour l’autre est plus vivant que jamais.

Et malgré les nombreux obstacles qui se dressent déjà sur leur chemin, une nouvelle affaire rendra les choses encore plus incontrôlables pour eux et pour tous ceux qui les entourent. Alma et Darío redescendront dans les profondeurs de leurs côtés les plus sombres, pour toucher leur cœur.

Apparemment, dans la bande-annonce qu’il a partagée Netflix, Âme Solaire (Maite Perroni) et Dario Guerra (Alexandre Speitzer) se retrouvent après un certain temps et elle le réprimande pour avoir simulé sa mort, mais elle se laisse également emporter par la passion.