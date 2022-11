Comment et à quelle heure regarder « Zootopia+ », la série animée Disney Plus

« Zootopie », le film oscarisé 2016est de retour avec une série de courts métrages qui seront disponibles sur Disney+ du 9 novembre 2022. Dans les six épisodes, la vie des habitants de la ville qui donne son titre au film est explorée, c’est-à-dire qu’elle suit la musaraigne arctique fashionista Fru Fru, l’opérateur guépard gourmand Garraza et le paresseux souriant Éclat.

Outre le fait que chaque épisode de la série écrite et réalisée par Trent Correy et Josie Trinidad coïncide avec la chronologie des événements présentés dans le long métrage réalisé par Byron Howard et Rich Moore, il y a des easter egg surprises et des camées.

Bonnie, Stu, Gazelle, Christine, Tru Tru, Duke, Flash, Sam, le chef Bogo et le policier Benjamin Garraza font partie des personnages de retour dans « Zootopie+”, réalisé par Nathan Curtis.

Gazelle apparaîtra également dans la courte série « Zootopia+ » (Photo : Disney Plus)

COMMENT REGARDER « ZOOTOPIA+ » ?

Les six courts métrages d’animation de « Zootopia + » seront diffusés en avant-première ce mercredi 9 novembre 2022 dans Disney+par conséquent, pour voir chaque chapitre, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.

Programmez pour voir « Zootopia + » sur Disney Plus

Mexique : 02h00

Pérou, Colombie et Equateur : 3h00.

Argentine, Uruguay et Chili : 5h00.

QU’EST-CE QUE « ZOOTOPIA+ » ?

Selon la description de Disney Plus, «‘Zootopie+‘ revient à Zootopia, la métropole frénétique des mammifères, avec une série de courts métrages qui plongent dans la vie des résidents les plus fascinants du film oscarisé. Vous vous amuserez avec Fru Fru, la musaraigne arctique amoureuse de la mode; avec Garraza, l’opérateur guépard cupide du département de police de Zootopia ; et avec Flash, le paresseux souriant et plein de surprises”.