Comment et à quelle heure regarder « The King, Vicente Fernández », la nouvelle série sur Caracol Television

Protagonisée par Jaime Camil, « Le Roi, Vicente Fernández » est une série biographique musicale produit par Dago García pour Caracol Television et Netflix. Le projet a débuté en 2019 et a été enregistré à partir du 21 septembre 2021 dans divers lieux emblématiques du Mexique et des États-Unis.

El elenco de la ficción que retrata la vida del famoso cantante mexicano lo completan actores como Sebastián Dante, Sebastián García, Kaled Acab, Marcela Guirado, Regina Pavón, Rubén Zamora, Camila Rojas, Sofía Garza, Mauricio Pimentel, Enoc Leaño, Marisa Saavedra, entre autres.

« Le roi, Vicente Fernández” est la première série de Caracol Television produite au Mexique et montrera la vie de l’idole universelle depuis son enfance pleine de besoins et de carences jusqu’à devenir une star de la musique mondiale.

Jaime Camil dans le rôle de Vicente Fernández (adulte) dans « Le roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

COMMENT ET À QUELLE HEURE PUIS-JE VOIR « EL REY, VICENTE FERNÁNDEZ » ?

« Le roi, Vicente Fernández» aura 30 épisodes et Il sortira ce mercredi 3 août sur Caracol TV après La Voz Kids, soit à 21h00.

Pour l’instant, Dago Garcia, vice-président du contenu de la chaîne, a souligné que «notre histoire a l’approbation de la famille, en fait, l’histoire a été fournie par Vicente lui-même. Dans le cadre de l’accord que nous avons conclu avec la famille, nous avons eu six séances de travail avec Vicente où lui-même nous a raconté son histoire.”.

DE QUOI PARLE « LE ROI, VICENTE FERNÁNDEZ » ?

Caracol TV indique que «Le roi, Vicente Fernández” est une histoire fictive inspirée de la vie de la grande idole mondiale de la musique ranchera Vicente Fernándezun exemple de dépassement et de lutte constante pour laisser un héritage et continuer à vivre dans la mémoire de ses disciples.

« Dès son plus jeune âge, Vicente Fernández aspirait à une place à côté de Javier Solís, Pedro Infante et Jorge Negrete, les trois inoubliables chanteurs mexicains, et il était toujours conscient que, pour y parvenir, il devait surmonter la situation économique précaire de sa famille, la disparition précoce de ses parents, de ses cousins, de ses meilleurs amis, de ses idoles, et la pluie de tentations, d’envies et de critiques à laquelle s’expose tout artiste lorsqu’il décide d’emprunter le chemin de la gloire.

Avec effort et détermination, Vicente Fernández, l’ami, le mari, le père, le grand-père, l’acteur, l’éleveur, l’ouvrier, le peintre, le producteur de cinéma, le présentateur de télévision, El charro, a réussi à devenir l’idole qu’il rêvé comme le seul moyen d’affronter ce qu’il considérait comme la vraie mort : l’oubli”.