Comment et à quelle heure regarder l’épisode 9 de « La Maison du Dragon »

« Maison du Dragon» est sur le point d’atteindre la fin de sa première saison. épisode 8, qui a été créée la semaine dernière, s’est terminée par la mort du roi Viserys Targaryen. Par conséquent, maintenant la série de hbo max doit déterminer qui sera son successeur.

Au chapitre 1, Rhaenyra Targaryen l’héritière a été nommée du trône de fer et son père est resté ferme dans sa décision au fil des ans.

Cependant, depuis la naissance de son frère Aegon II Targaryende nombreuses familles ont insisté pour que le fils du roi être le successeur, tel que déterminé par la tradition.

Dans l’épisode de la semaine dernière, Alicent Hightower a eu une conversation confuse avec son mari et cela lui fit penser qu’elle avait finalement décidé de faire d’Aegon son héritier. Même si la les derniers mots du roi avait en fait un autre sens, en relation au rêve de « A Song of Ice and Fire ».

Les Hightowers respecteront-ils le droit de Rhaenyra ou chercheront-ils la couronne à tout prix ? le prochain chapitre, intitulé « Le conseil vert »déterminera l’avenir de la Danse avec les Dragons.

Tyland Lannister est l’un des membres du Green Council qui soutient Alicent Hightower dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUEL EST L’HORAIRE DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Comme le veut la tradition depuis que « Game of Thrones » a été diffusé sur la chaîne HBO, « House of the Dragon » est diffusé tous les dimanches. La l’épisode 9 sortira le 16 ou 17 octobreselon le pays dans lequel ils vivent.

Horaires par pays :

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20h le 16 octobre

20h le 16 octobre États-Unis, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h le 16 octobre

21h le 16 octobre Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h le 16 octobre

22h le 16 octobre Espagne: 3h du matin le 17 octobre

COMMENT VOIR L’EPISODE 9 DE « MAISON DU DRAGON » ?

Le neuvième épisode de « House of the Dragon » sera diffusé ce dimanche 16 octobre. sur la plateforme de streaming HBO Max.

De les voir huit chapitres prequel qui ont déjà été publiés, vous pouvez cliquer sur ce lien.

PREVIEW EPISODE 9 DE « MAISON DU DRAGON »