Comment est Tierra Incógnita, la série d’horreur Disney produite en Amérique latine

Disney+ atterri sur Amérique latine à la fin de l’année dernière et c’est déjà devenu un véritable succès auprès des fans de la société. Est-ce que la plate-forme a du contenu de merveille, de l’univers Guerres des étoiles, de NatGeo et, en plus, bien sûr, des classiques de Pixar et l’étude elle-même. La vérité est qu’il a commencé à concurrencer pleinement Netflix et se porte très bien. Et maintenant, son prochain objectif est d’étendre sa production à différents pays du monde. En fait, il a déjà commencé à le faire.

La société vient d’annoncer qu’elle a commencé à tourner une série d’horreur vraiment prometteuse. Il s’agit de Terre inconnue Et, ici, on vous dit tous les détails sur son intrigue et quand elle sera disponible dans le catalogue de la plateforme.

Terre inconnue : la nouvelle série d’horreur de Disney







La série suit la vie d’un jeune homme nommé Éric, qui découvre un monde effrayant tout en cherchant la vérité derrière la mystérieuse disparition de ses parents survenue il y a huit ans. Un jour, Eric décide de s’échapper de chez lui et de retourner dans sa ville d’enfance, Cape Qwert, pour trouver des réponses au parc d’attractions d’horreur. Terre inconnue, où ses parents ont été vus pour la dernière fois.

Avec ses amis, sa sœur et sa tante, Eric doit surmonter ses peurs pour résoudre le mystère et trouver des réponses dans un univers aussi sombre qu’inconnu. Terre inconnue Il a déjà commencé à tourner en Argentine dans un incroyable parc d’attractions et a la direction de Sébastien Pivotto.

Il arrivera sur la plateforme en 2022 (Photo : Disney)



De plus, il aura un casting plein de nouveaux visages. C’est en vedette Tomás Kirzner, Carla Pandolfi, Verónica Intile, Ezequiel Rodríguez, Osmar Núñez, Silvia Kutika, Thomas Lepera, Azucena Zhoue et Lautaro Delgado Tymruk, Valentina González, Fernando Malfitano, Joaquín Ochoa, Martín Se Armendáriz et Sinnot.

La chose intéressante à propos de la série est qu’elle aura un grand impact visuel. La première saison est composée de huit épisodes de durée de 30 minutes Et il n’arrivera sur la plateforme Disney qu’en 2022.

