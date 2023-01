Comment est née l’histoire d’amour de Zawe Ashton et Tom Hiddleston

in

Une visite de la romance entre l’actrice de The Marvels et le protagoniste de Loki. Découvrez quand le joli couple Marvel s’est rencontré !

©GettyTom Hiddleston et Zawe Ashton aux BAFTA 2022.

Chaque année, l’industrie du divertissement surprend avec des couples scandaleux qui deviennent le centre de l’attention pendant des semaines. Cependant, beaucoup d’autres optent pour un profil si bas que seuls quelques-uns peuvent savoir exactement ce qui se passe en privé. C’est le cas de Tom Hiddleston et Zawe Ashtonles étoiles de merveille qu’ils ont une romance discrète qui s’éloigne du regard du public. Découvrez comment tout a commencé !

Était en 2019 quand le duo a été convoqué pour jouer dans Trahison, pièce de Harold Pinter. Auparavant, la fiction avait été réalisée avec Daniel Craig et Rachel Weisz, qui formaient un couple dans la vraie vie. C’est pourquoi on a rapidement pensé qu’ils pourraient peut-être répéter le fameux mythe. De cette façon, ils ont donné vie à Robert et Emma, ​​un couple marié qui est entré en conflit avec un homme nommé Jerry, joué par cox charlie.

Le succès au Harold Pinter Theatre du West End a permis de transférer la pièce au Bernard B. Jacobs Theatre de Broadway pour une durée de trois mois. Et c’est alors que les rumeurs de romance ont commencé, puisque Hiddleston et Ashton ont commencé à avoir des rendez-vous et ont même assisté à l’US Open ensemble. « En public, ils étaient très sournois, mais dans les coulisses, ils avaient une belle alchimie.», assurait une source à People à l’époque.

L’idée que quelque chose d’autre se passait s’est intensifiée lorsqu’en février 2021, il a été confirmé que Zawe Ashton rejoindrait l’univers cinématographique Marvel. Alors que Hiddleston a incarné pendant des années Lokimaintenant votre partenaire est prêt à faire partie du casting de Les Merveilles, la bande avec Brie Larson qui arrivera cette année. Dès lors, ils ont commencé à s’afficher plus ensemble que jamais : ils sont partis en vacances à Ibiza et ont même assisté aux Tony Awards en couple.

Cependant, l’une des apparitions les plus troublantes a eu lieu aux BAFTA, où elle a foulé le tapis rouge avec une bague en diamant, laissant entendre qu’ils étaient engagé. « Je suis très heureux », a déclaré l’acteur du MCU au Los Angeles Time. Ce n’est pas tout! En juin, lors de la présentation de La liste de Mr Malcolm, Zawe Ashton ébloui avec son ventre. C’était là quand ils ont annoncé que son premier fils était en route.

