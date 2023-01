Comment est L’île des ombres, le nouvel anime qui arrive sur Star + et surpassera Netflix

Étoile+

La série animée est une adaptation du manga japonais écrit et illustré par Yasuki Tanaka.

©Étoile+L’Île des Ombres arrive sur Star+

L’île des ombres Soit Rendu de l’heure d’étéen raison de son titre en anglais, est le nouveau pari de Star+ pour surpasser les plateformes telles que le contenu d’anime NetflixPar conséquent, nous vous disons de quoi parle le projet qui arrivera sur la plateforme de streaming en janvier et que dans des endroits comme IMDB il a une note de 8,3 étoiles sur 10.

D’après le descriptif de Étoile+la série est une histoire de science-fiction pleine de suspense se déroulant sur une petite îleD’où son nom pour l’Amérique latine. La série animée est classée comme surnaturelle et mystérieuse et commence par la mort d’un de ses personnages. « Après la mort de son ami d’enfance, Ushio Kofune, Shinpei Ajiro retourne dans sa maison natale après deux ans pour les funérailles.« .

Cependant, le meilleur ami d’Ajiro, Sou Hishigata, il soupçonne que quelque chose se cache derrière la mort d’Ushioqui a été retrouvée avec des ecchymoses autour du cou, et qui quelqu’un d’autre pourrait bientôt subir le même sort. Le lendemain, toute la famille de la maison voisine disparaît, déclenchant l’histoire et laissant un sinistre présage.

Shinpei est convaincu qu’il doit y avoir une explication, mais des entités inconnues mettent la vie des insulaires en danger alors qu’ils errent parmi eux. Les amis d’Ushio commencent à croire que quelque chose se passe et que la mort de leur ami n’est qu’une partie du puzzle alors qu’Ushio elle-même commence à apparaître entre des visions faisant des demandes à ses proches.

Quand est la première d’Isla de Las Sombras sur Star+ ? La série présentera tous ses chapitres le 11 janvier. Série de mangas japonais Il a été écrit et illustré par Yasuki Tanaka. et a commencé à être publié dans un magazine numérique depuis 2017. L’adaptation animée de la série a été créée en avril 2022 (Réalisé parAyumu Watanabe) et la possible création d’un live-action et d’un escape game a déjà été annoncée.

Le casting japonais était dirigé par Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado dans tueur de démon), comme Shinpei Ajiro, et Anna Nagase (pirater Yurei Deko) comme Ushio Kofune. Dans le doublage latin on le trouve Enrique Cervantès (Néon Genesis Evangelion), Verger d’Uraz (Inosuke Hashibira dans tueur de démon) Oui Diana Nolan (Anzu Hoshino dans Le tueur d’amour) pour les rôles principaux.

