Comment est le personnage de Taika Waititi dans Lightyear

Pixar

© GettyTaika Waititi est originaire de Nouvelle-Zélande.

Il sortira en salles ce jeudi. Année-lumièreun nouveau film Pixarqui marquera la première sortie en salles depuis Rejoint Il a été lancé en février 2020 et ses projections ont été suspendues en raison de la fermeture des cinémas en pleine pandémie. Après le film, ils se sont dirigés Chris Pratt et Tom Holland il y a eu trois premières et elles sont toutes allées directement à Disney+: Âme en décembre 2020, Lucas en juin 2021 et Devenir rouge en février de cette année.

D’après les plaques initiales avec lesquelles le nouveau film de Pixar, Année-lumière est le film qui a introduit Buzz l’Éclair et a servi à créer le jouet qui en 1995 a été donné à Andy Pour son anniversaire. avec des airs de guerres des étoiles, zurg en tant que méchant et plusieurs références à d’autres films du monde de la science-fiction, le film réalisé par Angus Mc Lane Il est déjà en passe d’être l’un des meilleurs de l’année.

La distribution vocale originale de Année-lumière est dirigé par Chris Evansqui donne la parole au célèbre ranger de l’espace dont la version jouet en histoire de jouet a été réalisée par Tim Allen. Avec lui, plusieurs acteurs ont rejoint comme Keke Palmer, Bill Hader, Isiah Withlock Jr., James Brolin et Efrén Ramirez. Mais si vous devez mettre en évidence l’un des secondaires au-dessus du reste, c’est Taika Waititi.

+Quel personnage joue Taika Waititi ?

Directeur de thor ragnarök Oui Thor : Amour et tonnerre il est généralement choisi pour exprimer certains personnages. Par exemple dans l’univers cinématographique Marvel incarné Korgle guerrier qui ressemble à de la pierre mais qui a un grand cœur et a donné des moments hilarants de la franchise. Pixar a convoqué ce réalisateur pour un rôle très particulier : le réalisateur était l’un des membres de l’équipe des recrues qui accompagnait Buzz l’Éclair sur votre mission.

Waititi a été choisi pour donner la parole à Mo Morrison, un homme plutôt maladroit qui finit souvent par gagner le spectateur par l’innocence avec laquelle il commet certaines de ses erreurs. Sans aucune capacité à utiliser des armes de combat, il apparaîtra comme l’un des amis de Izzy Hawthorne qui finit par accompagner Bourdonner dans sa croisade contre zurgmême si le célèbre ranger de l’espace ne veut pas de lui.

